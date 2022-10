La fuerte reflexión y el mensaje de Gallardo tras darle el título a Boca

"Principalmente, lo que me gustaría destacar es que, en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, mezquino... Parece hasta vacío de valores... Nosotros, desde el fútbol, a veces tenés la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que, más allá de todo, se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol, la pasión que nos genera este deporte", lanzó Marcelo Gallardo tras el triunfo ante Racing por 2-1 en un encuentro para el infarto, en el Cilindro de Avellaneda, en el fin de su ciclo.

"Estoy contento, muy orgulloso de sentir eso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Es de orgullo tener esta paz interna", expresó Gallardo.

Por último, el Muñeco realizó un balance de su última temporada al frente de River, que marcó el final de un ciclo histórico de ocho años y medio de su liderazgo: "Más allá de no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de cosas vividas. Sobre todo, cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego pero teníamos que resguardar nuestra integridad y valores. De lo demás no se vuelve. Si se mantiene, River va a ser más grande todavía de lo que es".