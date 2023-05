La fuerte respuesta del intendente de Chos Malal sobre su frase viral

“Vuelvo a decir, con el culo cada uno hace lo que quiere, pero con las obras y el dinero de la gente no. Se viraliza que en Chos Malal los médicos no quieren venir, que no hay salbutamol, que no hay trabajo, que está parada la obra del aeropuerto y que tampoco hay trabajo”, dijo el intendente electo, en diálogo con LMNeuquén.

Albarracín aprovechó la nota difundida con su frase para despacharse de lo que sucede en Chos Malal en plena transición con el intendente actual del MPN, Hugo Gutiérrez.

NICOLAS ALBARRACIN_intendente electo CHM (2).jpg La frase viral le dio al intendente Albarracín para despacharse sobre las falencias que tiene Chos Malal y que no son virales.

“Siempre recibí de todos, cascotazos, por ser bueno, por ser malo, por si soy alto, si soy delgado, si estoy panzón. Si tenés el pelo largo, porque tenés el pelo corto, o porque nada”, indicó.

Y acotó: “Durante la campaña siempre se recibe de todo un poco, pero bueno, creo que la nota más allá de todo, creo que quien se dedica a dañar a otras personas creyendo que dañan, a mí esas cosas no me dañan, al contrario, me fortalecen”.

Sostuvo que en un proceso electoral siempre hay hostigamiento y dijo que le llamó la atención que haya personas que se dediquen a hacer extractos de discursos y hacerlos viral, en vez de ocuparse se las políticas públicas del pueblo.

“El hospital de Chos Malal está sin profesionales, y los médicos no eligen esta ciudad. En Chos Malal se murió un criancero de frío, de repente las escuelas están de paro, que no hay insumos en el hospital porque han recortado todo, no hay salbutamol en un hospital cabecera del norte neuquino, no hay servilletas de papel, no hay guantes y tampoco medicamentos. Tampoco hay conectividad de Huinganco a Andacollo y se ha dejado a la gente sin laburo, pero lo importante es una nota viral”, dijo Albarracín.

Fiel a lo que viene diciendo en la campaña el gobernador electo por Comunidad, Rolando Figueroa, Albarracín enfatizó que “se acabó el tiempo del miedo”.

“Hay que animarse a decir esas cosas, eso estaría bueno que se haga viral también. Siempre en política te cascotean, pero a mí no me va a cascotear, porque no tengo miedo a lo que puedan decir. Y repito, cada uno con su culo hace lo que quiere, pero con las obras y con la plata de la gente no”, concluyó.