La fuerte teoría de Lussich sobre la relación de Tini y De Paul

La joven cantante que se coronó con mejor canción del año con “Miénteme” (junto a María Becerra), despertó fuertes rumores de “poco amor” para con Rodrigo de Paul, cuando al referirse sobre el futbolista de la selección argentina dijo: “Lo quiero mucho”. Sus declaraciones fueron motivo de cientos de análisis y especulaciones y en Socios del Espectáculo (El Trece) no dudaron en hacer la suya.

“Cuando empezás una relación nueva no podés disimular la emoción, no hay forma. Después la relación la vas construyendo”, criticó Mariana Brey respecto a la dudosa declaración de amor de Tini. “Él está recontra enamorado ¿Qué pierde diciendo que está enamorada?”, lanzó Paula Varela y aseguró que "no termina de anclar" en la relación con el futbolista. “No lo estará”, arrojó Karina Iavícoli, plantando más dudas aún.