Espectáculos La Mañana Fabiana Cantilo La furia de Fabiana Cantilo porque vandalizaron su casa: las fotos

La cantante sigue en el ojo de la tormenta desde que criticó la serie "El amor después del amor".







El estreno en Netflix de la serie “El amor después del amor” puso a Fito Páez y a Fabiana Cantilo otra vez en las primeras planas. Sin embargo, la cantante desde entonces ha protagonizado varias polémicas por su opinión sobre la serie, que la hizo aparecer en varios portales. Ahora, la artista volvió a hablar y reveló que vandalizaron su casa, algo que obviamente la molestó mucho.

Sin querer dar demasiada información, Fabiana Cantilo arrancó contando todo con una frase que repitió varias veces: "Yo no soy el enemigo". La cantante prefirió no dar muchos detalles, aunque agradeció el apoyo recibido. "Gracias por la solidaridad por lo que me pasó".

Fabiana Cantilo 1.jpg "Yo pongo cámaras, chapas y chau. Me voy a Europa pero acá quedan un par de personas", avisó y dijo que no quería hablar de más para no generar una polémica en los medios aunque aclaró: "Si el que vandalizó mi casa está mirando hace otra cosa de tu vida, flaco o flaca, no soy el enemigo".