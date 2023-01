La furia de Marlene, la esposa de Ricardo Montaner, en redes sociales

"Leo los comentarios que me dejan las personas que leen lo que escribo y me cuesta dar crédito a algunos de ellos y es que no “leen”, siguen derecho y dicen cualquier barbaridad. Impresionante para lo que usan la capacidad creativa , porque se montan unos cuentos que es difícil saber de dónde salen pero peor aún, alguien lo lanza, otros se suman y le dan volumen haciendo una bola cada vez más grande" , reflexionó Marlene.

Furiosa, procedió a explicar qué era lo que había desencadenado su estado de ánimo. "Escribí sobre mi hijo del corazón que se casa con mi sobrina y qué salieron a decir? “Que terrible se casaron entre primos “, no leyeron lo que expliqué y rápido conclusiones y por supuesto juicio", relató.

La furia de Marlene, la esposa de Ricardo Montaner.jpg El posteo en el que Marlene hace su furioso descargo por los comentarios desacertados de algunos seguidores.

Una de las cosas que más le molestó fue "alguien que comenta 'y eso que dicen que son cristianos', otro que lanza un versículo, otro que afirma que s'i, que son primos dobles de padre y madre; porque son atrevidos, hablan con autoridad, como quien tiene conocimiento de causa", expresó la mujer del cantante.

Marlene se refería a Cristóbal, a quien ella y su marido consideran como su sexto hijo. Se trata de un amigo de Ricky que por cuestiones de la vida a los diez años se fue a vivir a la casa de Ricardo y Marlene, quienes lo adoptaron como parte de su familia y lo criaron como a un hijo más.

Cristóbal se enamoró de la hija del hermano de Marlene, se casó con ella y recientemente fueron papás, motivo por el cual la esposa del cantante expresó su felicidad en redes sociales. Ella y Ricardo consideran que tienen 6 hijos y 7 nietos, con la llegada de este nuevo bebé a la familia. Pero el posteo fue mal interpretado por algunos seguidores, algo que sacó de sus cabales a Marlene.

"La gente no mide las consecuencias que puede tener lo que sale de sus bocas , repiten sin investigar, no se detienen a pensar, vomitan lo que tienen por dentro y se quedan frescos. Yo los leo y a los tóxicos los bloqueo y los borro, porque yo no invito a mi vida a nadie que no edifique así que chao con quién tiene ganas de dinamitar", concluyó la mamá de Mau y Ricky.