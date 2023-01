La furia de un turista: atacaron a su perro en un camping neuquino y nadie se hace cargo

Un turista que se encuentra de paso por Neuquén denunció que su perro fue atacado por otro dentro de un camping de Centenario. Según denunció, el animal estaba suelto y los dueños no hicieron nada, así como tampoco los encargados del lugar.

En la desesperación, Guillermo tiró de la correa de Che para separarlos, pero el otro animal lo mordía y el dueño del otro can no podía controlarlo. “Mi perro estaba con collar, con correa, con todo y el otro anda suelto y los dueños no hicieron nada. Eran unas cinco personas y mientras yo trataba de sacar al mío uno de los otros le tiraba patadas a la cabeza cuando era el otro el que lo había atacado”, contó.