La genial apuesta de Tinelli

Desde las 22:30, el Cabezón probará un reality que busca encontrar talentos -cantantes, bailarines y acróbatas, entre otras disciplinas- por todo el país. Para el estreno, el conductor eligió llevar las cámaras a Santiago del Estero, al Nodo Tecnológico, desde donde se emitirá en vivo hoy y mañana.

Al casting, que se hizo en varias provincias y también en Uruguay y Paraguay, se presentaron más de 20.000 artistas. Desde hoy se podrá ver a algunos de los elegidos, que deberán convencer a un jurado integrado por Valeria Lynch, Patricia Sosa y los Pimpinela, Joaquín y Lucía Galán.

“Vamos a recorrer la Argentina buscando y homenajeando a nuestros genios”, explicó Tinelli. “Estamos sumamente contentos porque el talento que hemos encontrado es realmente increíble, tanto de chicos como de adultos”, contó el Chato Prada, uno de los productores.

Dos: Los días en los que saldrá el concurso de talentos: jueves y viernes. Lunes y martes va el “bailando”.

Fede Bal recibió una crítica de Flavio Mendoza que encendió la polémica

Debut tibio en la pista y con una polémica de “peso”

El debut del “Súper Bailando” no tuvo coreografías extraordinarias. Griselda Sicialini no colmó las expectativas del jurado aunque recibió el visto bueno del BAR, que le sumó otros tres puntos. Tampoco lograron emocionar Fede Bal y Lourdes Sánchez, aunque fue el actor el que peor la pasó por las críticas a su peso de parte de Flavio Mendoza, quien le dijo que estaba “10 kilos arriba”. Mientras que él se lo tomó bien, su madre, Carmen Barbieri, salió a defenderlo.

“¿Vos creés que ser gordo es un problema? Es un problema para la salud, no para trabajar. Yo no lo veo gordo, pero es hijo de Carmen. A ver si hoy ser gordo impide ser talentoso. Yo te voy a explicar, yo soy una gorda, yo bailo, zapateo y hago muy bien flamenco, de toda la vida. Yo ensayo y me pongo a la par de otra bailarina”, señaló.