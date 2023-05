La genial gastada que le hizo la hinchada de Independiente a Racing en plena colecta de Maratea

"No me digas que sos de Racing porque así no te llamas, ya te cambiaron hasta el nombre, la Acadé no existe más. Se fueron todos a la quiebra de la mano de Lalín. ¡Ahora son empleados de Marín!", cantaron en referencia al gerenciador que tuvo Racing en ese entonces.

Independiente Rojo hinchada 2.jpg

"Tenemos más copas, tenemos más gente. Somos club de barrio, no Blanquiceleste", también fue uno de los hits cantados por la hinchada de Independiente, haciendo referencia al nombre que tenía la empresa que gerenció a Racing: Blanquiceleste.

"Cumplimos 100 años y vos no llegas. Para dar la vuelta, el club gerenciaste", fue otra de las canciones entonadas por los hinchas de Independiente, que cerraron sus referencias a Racing con otro clásico de su repertorio musical: "Argentina tiene un solo Rey de Copas, que se llamará por siempre Independiente, y no una empresa blanca y celeste".