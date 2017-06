"La gente pide por seguridad y transporte"

¿Cómo surge su candidatura?

La idea era ofrecer algo por fuera de las caras de siempre y la política tradicional. Ahí lo de mi postulación. Si bien yo tengo experiencia en el trabajo legislativo como asesora, no la tenía hasta ahora como candidata.

¿Con qué expectativa llegarán a estas elecciones?

Yo me sumo al proyecto de Mercedes Lamarca, que trabaja hace mucho tiempo con una propuesta en donde creemos que ella va a ser la intendenta en 2019. Nuestra idea es reflejar las necesidades de la gente real. Sobre esos problemas trabajamos y mi postulación va a ser reforzar esa plataforma con una impronta propia.

¿Sobre qué ejes?

Los ejes son una ciudad más inclusiva y segura; cuando hablamos de una sociedad más conectada nos referimos al transporte, el tránsito o el estacionamiento medido. En los barrios hay un problema que los atraviesa transversalmente, que es la seguridad vista no desde el rol del aparato represor del Estado, sino de gente que quiere que la garita del colectivo está iluminada, que se queja de que no puede caminar muchas cuadras porque le roban. Neuquén, al ser un municipio de primera categoría, tiene la competencia de hacer mucho más de lo que hace. El pedido de más seguridad es tan básico como justo. No podemos manejar la Policía, pero sí que los barrios sean más seguros con una ciudad más conectada.

¿Qué temas piensa trabajar si llega al Concejo?

Seguridad y transporte son temas que se demandan mucho. A la gente no le importa si Indalo u otra empresa es la encargada del servicio, pero hoy un problema es que la gente no puede cargar la SUBE en los barrios. Esto lo tenemos que revisar. Como el sistema es nacional, el Municipio cedió el poder sobre esto, y eso no puede ser, tiene que tener la facultad de controlarlo.

En cuanto a lo electoral, ¿buscarán consolidarse como la tercera fuerza en la ciudad?

Somos la tercera fuerza y no en orden, sino que formamos parte de los tres principales partidos políticos de Neuquén. Hemos competido contra los aparatos municipales, provinciales y nacionales y nos fue bien, y ahora creo que va a pasar lo mismo.