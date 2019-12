La Gloria, los veinte y la máquina de hacer chorizos

La Gloria está ubicada en la calle Alcorta 555, dentro de una casona antigua.

Su carnicería despacha embutidos frescos todos los días. Con un cuidado especial en la cadena de elaboración, desde la alimentación del animal hasta el tiempo de estacionado.

Me cuenta Juan Manuel Battilana, responsable de La Gloria junto a su pareja Andrea Sánchez, que de pequeño visitaba el campo de Roque Pérez donde vivían sus abuelos y su padrino. No había electricidad y sobraban animales y costumbres tradicionales. Todo eso lo fue absorbiendo y pronto se dió cuenta que ese camino era el que quería tomar

“Mi abuelo tenía una planta avícola donde criaba pollos, gallinas y elaboraba alimento. Siempre me atrajo de chico trabajar con animales, alimentarlos, criarlos y responsablemente transformarlos en comida. De pequeño fui incursionando y participando de carneadas, a medida que crecí no dejé localidad del país productora de salames sin visitar, me iba a chusmear a las fábricas, a charlar con los viejos, con los hijos de los viejos sin pensar que iba a terminar dedicandome a esto, siempre desde un lugar de alma inquieta y búsqueda de conocimientos y de determinar que estaba comiendo” comenta Juan Manuel mientras corta un salame.

Su formación es autodidacta y forjada a base de visitas a fábricas y preguntas a charcuteros y embutidores. Luego realizó algunos viajes al exterior donde descubrió el origen de la sopresatta, bresaola, spianata y longaniza. De esta forma comenzó a investigar el producto.

En Neuquén se forjó con Carlos Coronel, nieto de uno de los primeros carniceros y choriceros de la capital provincial. Fue quien arrancó La Gloria hace muchos años atrás.

“Fue mi maestro en lo que refiere a entender el negocio. Me enseñó a fabricar cantidad con receta tradicional, respetando los procesos, de forma sana, rica y duradera. Sin conservantes. La vida nos cruzó y terminó traspasando el bastón de sus sueños y proyectos. Me transfirió conocimientos, recetas y algunas máquinas en el principio” relata Juan Manuel a El Comedor.

Cuenta que de a poco la gente fue descubriendo lo que es una charcutería y los productos que allí se elaboran. La forma en la que están concebidos y producidos no son un dato menor. Trabajan con carne de cerdos seleccionados y cortes vacunos de primera calidad.

Elaboran salames, chorizos, longanizas y actualmente están madurando algunos jamones crudos. En breve van a relanzar bondiolas y pancetas ahumadas.

La máquina de hacer chorizos

Trece son las variedades que ofrecen en La Gloria ya sea para llevar o comer al paso.

Van desde puro cerdo al vino blanco torrontes, pasando por un español, unos con diferentes quesos, ahumados, con morrón, españoles criollos, picantes, vacunos y cuatro variedades de morcillas: agridulce con nueces, pasas de uva rodada al torrontés, la criolla tradicional, una morcilla burgos que es ahumada con pimentón español y una andaluza que tiene anís tostado.

También elaboran quesos de cerdo y jamón natural, ahí usan bondiola principalmente, tocino y cuarto trasero. Esto se ahuma y es un producto que gusta mucho. También otro éxito es la salchicha parrillera, mezcla vaca/cerdo.

Salames

Elaboran una calabresa tipo italiana con anís, un salame picado grueso chacarero, otro picado fino llamado Crespón Valletano, un salame picantón que lleva pimienta en grano, aceite de oliva prensado y ají y por último un calendario español, tipo chorizo colorado seco, con pimentón español y ahumado.

Los productos utilizados en la elaboración en su mayoría son adquiridos a través de productores locales. Carnes, especias, vinos, tripas, etc.

“Elaboramos todas las semanas. La mercadería siempre es fresca, hacemos y respetamos todos los procesos, ph, temperaturas, tiempos de maceración. No escatimamos en tiempos ni costos para lograr un producto de excelencia. Es la única manera.Nuestros elaboradores, Patricia y Jorge son personas capacitadas y formadas en charcutería y eso nos da un gran respaldo” dice Juan Manuel entusiasmado.

Parrilla al paso

Hace poco La Gloria incorporó a un buen fichaje como es Alejandro Margarido, cocinero, quien maneja los fuegos del lugar. Viernes y sábados se puede comer al paso, sentado en la barra del patio que da a la vereda y tomando una cervecita tirada uno puede probar cualquier variedad de choripan sacado directamente de la batea en la carnicería. La venta es al peso y en 10/15 minutos depende la variedad y acompañado de un rico chimi o una criolla uno puede manducar un excelente choripán al paso.

El patio choricero es el resumen de todo el trabajo de la fábrica que andando va y sigue buscando su identidad. Absolutamente recomendado.

La carnicería funciona de Martes a Sábado de 9:30 a 13:30 y 17 a 21 hs, domingo 10 a 14 en Alcorta 555.