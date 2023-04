La grave acusación de la periodista que denunció por abuso sexual al DT del equipo femenino de Boca

La víctima había denunciado el suceso internamente, pero no recibió ningún tipo de respaldo por parte del club. Fue por eso que decidió acudir a la Justicia: "Nunca desde Boca se comunicaron conmigo. Lamentablemente sí, lamentablemente se tuvo que hacer mediático para que a esta persona la corrieran de su espacio , de su lugar, sabiendo lo que estaba pasado. No sé qué pasó porque yo durante un año estuve hablando con todas las personas, tratando de prevenir, de que no siga pasando a otras mujeres".

"Como no tenía respuestas, bueno, hice la denuncia interna y al no tener respuestas, porque seguían pasando cosas, tuve que tomar esta instancia judicial. Y lamentablemente se corrió a la persona del puesto, estando con mujeres y con menores, una vez que se hizo público", se lamentó a continuación.

Al ser consultada por la falta de respuestas del club, Marco expresó: "No te puedo responder eso porque yo hace un año que vengo diciendo que esto no es el crecimiento de la disciplina. No es el crecimiento del fútbol femenino tener monstruos en casa".

La periodista también dijo que trabajó muchos años en el fútbol masculino y jamás le tocó vivir una situación como esa. "Al contrario, siempre me cuidaron mucho", afirmó.

Acerca de su futuro laboral en el Xeneize, Florencia indicó: "Es muy difícil responder si voy a volver al club, porque estoy atravesando esta situación que me lleva mucha energía. No estoy en el momento de tomar ningún tipo de decisión. Obvio que Boca es mi casa hace 11 años, todos ustedes (periodistas) son mis compañeros. La mayor parte de mi vida de estos 11 años los pasé en Boca, es todo para mí hoy".

"Denunciar un abuso sexual es un proceso que es largo, que te da miedo, que te da vergüenza, que no entendés por qué te está pasando, cómo te está pasando". "Yo soy una persona ya grande, tengo 35 años, en ese momento que me pasó tenía 34 años. Soy una profesional que siempre me manejé trabajando con hombres y nunca me había pasado esto. Entonces, entrás en shock, te preguntás si es verdad lo que te está pasando, no lo entendés. Pero también porque está muy naturalizado el abuso sexual", analizó luego.

"No naturalicemos estas cuestiones, empecemos a hablar porque tenemos que hablar para darnos cuenta de que no estamos solas y somos muchas. Yo a partir de que empecé a hablar con ustedes y con mis compañeros sentí una red de apoyo, cuidado y contención que hizo que toda esta mochila y esta carga fueran mucho más livianas. Hay que hablar, hay que hablar, todos tenemos que hablar. Hablando nos estamos cuidando. Es mentira que es el silencio lo que corresponde. Hay que romper con ese tabú", concluyó la reportera.