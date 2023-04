La grave acusación de Martín Liberman a Pablo Duggan por su esposa

En su especie de editorial en contra del periodista de C5N, comenzó diciendo: “El conductor, que ahora es kirchnerista a sueldo, dijo: 'Lo que me da mucha bronca de este informe es Liberman'. El mismo que me pedía que le presente chicas. Vivíamos en el mismo edificio y me decía si Anita no tenía a alguien para presentarle. ¡Además de que la encaró a Anita en el ascensor!”.

Martin Liberman le pegó a Pablo Duggan

Luego siguió con munición gruesa: “Está todo bien porque él no sabía que era mi novia. Yo dije que el que vota a Riquelme es un termo. Primero, Duggan, tenés menos fútbol que yo de cocina, no entendés nada. Para opinar tendrías que saber y es un panel muy kirchnerista donde entre Angelici y Riquelme… ¿con quién van a estar?”.

“Le escribí y le dije que pensé que teníamos buena onda. Me puso que no sea sensible, pero cuando tengo buena onda con alguien no le pego. Le dije que averigüe y haga periodismo de investigación. Duggan dijo que de todo lo que mostró el informe, lo que le daba bronca era yo”, agregó Martín Liberman.

Por último, sin bajarle el tono a su respuesta continuó: “Dijimos de ir a comer, compartimos el gimnasio, te encaraste a mi novia. Me caía bien, no me importa cómo piensa políticamente. Cuando dice que le doy bronca, es mi opinión, Pablo. A mí no me da bronca que seas kirchnerista a sueldo. No tengo nada que ocultar. Él tiene un quilombo conmigo no blanqueado, es un falsete”.