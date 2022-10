La grave denuncia de Falcioni tras otra dura caída del Rojo

No obstante, el elenco de Avellaneda se volvió a meter en el encuentro de la mano de Alan Soñora, que descontó a los 30 minutos para los dirigidos por Julio César Falcioni.

Sin embargo, pese a que el "Rojo" mejoró en el complemento y hasta le arrebató por momentos el dominio a su rival, fue inofensivo y estuvo lejos de incomodar al arquero Gonzalo Marinelli, al punto que fue Tigre el que estuvo más cerca de volver a anotar para liquidar el encuentro pero se topó con buenas respuestas de Milton Álvarez.

Al conjunto de Diego Martínez le bastó una ráfaga del primer tiempo para llevarse una victoria clave que lo posiciona en puestos de clasificación a la Copa Sudamerica: se ubica séptimo en la tabla anual con 57 puntos, dos por encima de Estudiantes de La Plata, que por ahora se quedaría afuera.

¡CON DOBLETE DE ARMOA, EL MATADOR DERROTÓ AL ROJO EN VICTORIA! I Tigre 2-1 Independiente I RESUMEN

Independiente, en tanto, cosechó su segunda caída consecutiva en medio de las dudas por la continuidad de Falcioni en el banco de suplentes tras el triunfo en las elecciones de Fabián Doman. .

Las bombas de Falcioni

El técnico de Independiente se mostró enojado luego del duelo que se desarrolló en Victoria, partido de San Fernando, por fecha 24 de la Liga Profesional 2022. "Debe haber alguna orden importante como para que no no le revisen nada a Independiente. No usan el VAR con nosotros. Revisan todos los penales menos los nuestros", apuntó.

Además, el Emperador recordó el penal cobrado por Andrés Merlos luego de que desde el interlocutor le avisaran que la pelota había dado en la mano de Matías de los Santos y explicó: "A Merlos lo premiaron con San Lorenzo - Vélez después de lo que hizo en Avellaneda".

"El otro día conocí a los dirigentes nuevos. No hablamos nada de vital importancia. La charla quedará para después (final del campeonato)”, finalizó Falcioni sobre su encuentro con Fabián Doman.