La grave palabra con la que Marcelo Polino describió a Yanina Latorre: "Es una..."

Posiblemente dos de las lenguas más picantes del mundo del espectáculo, cada uno con su estilo, pero lo que tienen en común es que ambos nunca se quedan callados. Marcelo Polino y Yanina Latorre pasaron de amigos a enemigos de un día para el otro. Antes compañeros en Radio Mitre, la polémica desvinculación de la Angelita despertó una guerra entre ellos, luego de que la panelista acusara al ex Intrusos de haberla hecho echar.

Ahora, el periodista salió a responderle con los talones de punta a su ex compañera: "Ahora lo cuento como gracioso pero fue feo todo lo que mintió y todo lo que inventó sobre que yo había ido a pedir a la radio que la echaran".

"Yo me estaba yendo a Chile por cinco meses, qué mejor que tenerla a Yanina conduciendo el programa que era quien quedaba siempre. La radio dijo 'mirá, se tomó mucho en el invierno'. Se tomó unas vacaciones de no sé cuánto tiempo en el verano", agregó Marcelo Polino.

Yanina Latorre vs POlino 1.jpg

"La radio cada vez que no viene alguien, tiene que pagar un reemplazo. Entonces se generaban números insostenibles. La radio decidió apartarla, es la decisión de la radio, la cual acompañé. Y no me gustó todo lo que dijo", sumó información Marcelo Polino.

Yanina Latorre vs POlino 2.jpg

"Hablé mucho con ella cuando estaba en Miami. Ya está, yo no voy a hacer lo que hizo ella de sentarme y hablar mal. Todo bien. Yo en Chile no veía el programa de ustedes porque estaba grabando. Entonces solo veía los pedacitos que se subían", dijo en LAM, programa donde lo estaban entrevistando y donde Yanina Latorre es panelista estrella.

"A mi lo que me molestó fue que ella dijo que yo la hice echar y nombró a los directivos de la radio. Cuando llegué a la Argentina tuve una reunión y fue '¿esto pasó? No, esto es mentira' y ahí quedó todo. Tema cerrado para mi", finalizó Marcelo Polino.