La gravísima denuncia que cayó sobre Eduardo Fort y Rocío Marengo

Eduardo Fort , el hermano de Ricardo, se ve envuelto en medio de una nueva polémica ya que está afrontando un duro momento personal a causa de que fue denunciado por su ex pareja, Karina Antonialli, ante la justicia por no pagar la cuota alimentaria de los tres hijos que tuvieron cuando estuvieron juntos, Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

El actual novio de Rocío Marengo aparentemente se atrasó meses respectivo a la manutención de sus hijos y su ex fue directamente a la justicia a denunciarlo.

(27) La ex de Eduardo Fort lo denunció por no cumplir con la cuota alimentaria_ la columna de Calabró - YouTube - Google Chrome 2023-05-15 17-07-59.mp4 Eduardo Fort fue denunciado por su ex pareja

Según explicó la periodista, el oficio se dio a través de Migraciones, y Jorge Lanata resaltó que “Elba Marcovecchio es la abogada”. “Es para que regularice la cuota de alimentos, no es una cuota exorbitante”, comentó la periodista.

Calabró continuó y opinó: “Si vos sos padre, no alcanza con que la Justicia te vaya concediendo intereses, uno necesita la plata hoy y encima tiene medios Eduardo Fort. Tiene dinero para pagar porque tiene el 33,33 por ciento de FelFort”.

Recordemos que a principio de año Antonialli le había arrojado un palo a la actual pareja de Fort, Rocío Marengo, y había comentado: “Las cuentas me las pago yo y yo soy la que decido. Eduardo hace muchos años que no me dice absolutamente nada de lo que tengo que hacer, no como a otras”.