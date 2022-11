La grieta de la caja jubilatoria de profesionales de Neuquén

Este miércoles a las 14 en Talero 445, los directivos de la Caja darán detalle sobre el proyecto y la controversia que gira alrededor de las distintas posturas que tiene en una grieta, sobre todo a dos grupos de abogados.

La idea es reducir la incidencia del modelo de capitalización individual de la caja de previsión, contemplar un aporte para financiar el acceso a obra social -por medio de convenios para jubilados y pensionado-, y generar alternativas para no desfinanciar el sistema.

El proyecto oficial de la reforma implica que un beneficiario pase a cobrar una "jubilación" de $127.000 actualmente, con el sistema de aportes.

Desde siempre, el sistema previsional de los profesionales, en este caso, abogados, médicos, psicólogos, escribanos y arquitectos, entre otros, tuvo fuerte discusión interna. De hecho, las jubilaciones de tales profesionales son magras y no se condicen con el monto total de lo aportado.

A su vez, el proyecto plantea incorporar la “perspectiva democrática, republicana y transparente” en los órganos de gobierno, creando incluso una compensación económica para los directores, delegados o miembros de la Comisión Fiscalizadora, función por la que hoy no perciben retribución.

También desde la caja de previsión impulsan una modificación de la escala de aportes y que, de ser aprobado el proyecto, sea la Comisión de Delegados la que fije su monto, lo actualice y determine un piso mínimo de financiamiento.

Actualmente, esta modificación debe ser discutida en la Asamblea de afiliados de la Caja Previsional, órgano no actualiza los montos de los aportes desde 2019.

La reunión de la asamblea se realizará el próximo lunes 28 en el salón Rainbow de Casino Magic; hay más de 200 afiliados anotados de manera presencial y on line, de los más de 9 mil activos y de los 1100 beneficiarios que ya se “jubilaron”.

“La única manera de incrementar las jubilaciones es subir el aporte y este es el punto de incongruencia que muchos saben, pero incluso algunos no quieren hacer aportes. Y, por otro lado, plantean no la opcionalidad de irse a otras cajas sino el derecho a no aportar”, explicó Dasso, respecto al proyecto de reforma.

En la asamblea se discutirá elevar el aporte que hacen los afiliados, desde los $7.700 que abonan en la actualidad a los $30.000 con la modificación que proponen para los profesionales mayores de 40 años. Ese es el punto más resistido por un importante sector de los afiliados.

La modificación que propone el consejo directivo de la caja de profesionales pretende también ampliar a otros sectores que aporten, como los agrimensores, geólogos, ingenieros y técnicos, pero la iniciativa ha tenido algunas resistencias.

Otro de los fundamentos brindados para modificar la ley es el alto índice de morosidad de los aportantes que llega al 53% de los afiliados de acuerdo de los datos con los que cuentan a partir de padrones que tampoco están actualizados por las instituciones que representan a los distintos sectores de profesionales que aportan a la caja.

La otra cara

El 18 de agosto pasado, un grupo de “abogados pluralistas”, también planteó una modificación a la ley 2223 aunque se focalizó en que la afiliación y contribución a la Caja Previsional de Profesionales sea optativa en la Provincia del Neuquén y que los afiliados beneficiaros de alguna prestación no puedan votar los incrementos en los aportes.

Sobre el “proyecto oficial”, uno de los abogados “pluralistas”, Eduardo Sepúlveda, comentó que desde la Caja pretenden seguir con el mismo sistema de capitalización, compulsivo y hacen cambios formales cuando, en realidad, “debe abrirse el debate y ver qué hacer con los aportes que, ahora, en la futura asamblea, la Caja propone subir en un 350%”.

Sepúlveda sostuvo que con el proyecto presentado por este grupo de abogados “se blanquea y sincera la situación de la Caja” porque muchos morosos se fundan en que no pueden pagar los aportes; no le encuentran sentido ya que después no pueden acceder a “una buena jubilación y obra social”.

Consultado por LMNeuquén el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN), Marcelo Iñiguez, comentó que el organismo pretende que la totalidad de la caja pase a la órbita del ISSN.

“Ni lo propuesto por la Caja ni hacer optativa la afiliación es una opción en el marco de los derechos humanos porque lo tratan como un derecho individual de quien pretende construir una vejez en función de una opción cuando en realidad hay que construirla en función del apoyo que brinda el Estado por tratarse de un derecho económico, social y cultural amparado por normas internacionales y porque estos profesionales contribuyeron al desarrollo y engrandecimiento de la Provincia”, indicó el abogado.

Iñiguez entendió que la Caja Previsional debe pasar al ISSN o que el Estado la administre, algo que no generaría costos ya que en total se trata de 17.500 afiliados (los 9000 que menciona la Caja son sólo los que hoy están activos, aportando, sin contemplar a los morosos) y solo 1100 jubilados.

El titular del CAyPN formuló críticas al actual sistema “ya que la jubilación que obtiene hoy un profesional no es digna ni decorosa, es insignificante frente a todo lo que aporta”.

Esta propuesta aún no fue presentada a la Legislatura porque está siendo consensuada con los diversos sectores políticos.