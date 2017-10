La grieta de las dos divas

Pero los jugadores no quedaron desamparados ante el ataque y Susana Giménez, sin que nadie se lo pida, los alentó desde el primer momento y frente a cualquier resultado. A través de su cuenta de Twitter, minutos antes de que la Selección saliera a la cancha de Boca para recibir a Perú, escribió: “Vamos, vamos, Argentina. #Yobancoalaseleccion”. Luego, ¿con ánimos de fogonear el asunto?, publicó en la misma red social: “Maurooo, el martes te necesitamos. A vos, a Dybala, a Messi, a todos. No se concibe un Mundial sin Argentina”.

Moria le dio un pequeño respiro al equipo y pareció justificar el accionar “sin pasión por la camiseta”. “Son chicos que no sienten la camiseta. Y realmente no tienen por qué sentirla. Este país no le dio una oportunidad a Messi. La oportunidad para convertirse en un grande se la dio España, Argentina no lo consideró. Entonces él no tiene por qué sentir la bandera nuestra, él se siente español”, disparó.

¿Cuánto durará el “enfrentamiento”? ¿Ante una victoria, Moria cambiará de parecer? ¿Su seguirá alentando a la Selección si no va al Mundial?.

Regreso de Milán: Su acaba de volver de Europa, donde filmó un especial con los Icardi.