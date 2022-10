Neuquén La Mañana Argentina La grieta y los discursos binarios de muerte

Aldo Duzdevich







Yo, desde hace algunos años me dedico a investigar y escribir sobre la violencia política en la Argentina reciente. Lo hago en primer lugar, porque soy un sobreviviente de esa etapa, que viví con 17/18 años, y muchos de los chicos que conocí están muertos, o padecieron la cárcel y la tortura. No soy un pacifista a ultranza, entiendo que hay circunstancias y momentos de la historia, donde la violencia política tiene su razón de ser. Pero, mi generación pagó un costo muy duro en sangre. Y no quisiera que mis hijos o mis nietos pasen por la misma experiencia.

Por vivencia personal, e investigación histórica, tengo bastante claro, como son los mecanismos sociológicos y psicológicos, que pueden llevar a un joven a tomar un arma, y sentir el “hoy me convierto en San Martin”, como mensajeó la chica del conurbano Brenda Uriarte.

Estudié como surgieron los comandos civiles pertenecientes a las “mejores” familias de San Isidro y Barrio Norte. Incluso conocí un par de ellos, sobre quienes escribí varias notas. Tengo amigos unos años mas viejos que yo, que se iniciaron en Tacuara en los años 60, poniendo bombas en las sinagogas. Tengo amigos que pasaron por todas las etapas de la guerrilla en los 70, algunos que emanan sabiduría, y otros que no han evolucionado nada y lucran de su pasado “heroico”. No me considero con autoridad moral, ni científica, para dar respuestas terminantes. Solo intento romper con los discursos comúnmente aceptados, y forzar la reflexión.