La gripe aviar sacude al mercado neuquino con suba de precios y escasez

Polleria-1375.jpg Claudio Espinoza

Cabe destacar que el gasto de los neuquinos en los súper por poco no triplica al nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en promedio, cada neuquino gasta en el supermercado 2,8 veces más que el promedio de un habitante en el país ya que la facturación total de las 67 bocas de expendio supermercadistas distribuidas en la provincia divididas por la población neuquina dio 19.118 pesos.

En ese marco, la lectura sobre el alza de los precios de pollos y huevos tiene sus matices, en las voces de diferentes comerciantes. Si bien todos coinciden en la incidencia de la gripe aviar, algunos advierten que los desdibujados valores de referencia por el contexto inflacionario no ayudan. Lo mismo las dificultades en el mercado del trigo y el maíz, derivadas de la sequía y la actitud de los actores con mayor peso y poder de decisión.

"El tema de la gripe se siente en la entrega y el faltante de pollos. Yo trabajo con Pollolín y hoy en día pedís 10 cajas y te dan 4 o 5. Los casos detectados en Pollolín afectaron la faena de dos días, es mucha la cantidad", sostuvo Oscar de Granja del Valle.

Polleria-1355.jpg Claudio Espinoza

"Eso repercute obviamente en el precio. El kilo del pollo entero está llegando a los mil pesos, está 930 pesos y la pata muslo, 990 pesos. El kilo de pechuga está 2400 pesos, pero no hay porque no están mandando", dijo y agregó que los aumentos vienen arrastrados, a su vez, por los frecuentes incrementos en los precios de la carne vacuna y porcina y el combustible. "Sube la nafta y al otro día sube el pollo, la gaseosa y otros productos", manifestó.

Detrás del mostrador de la pollería Siga la flecha, Pablo contó cómo se vive el sacudón en su comercio. "Yo no compro al menudeo, sino que me manejo con un proveedor fijo. Trabajo con una marca de Entre Ríos y hasta ahora no tuve problemas", señaló, sin soslayar que otros actores se ven afectados por el fenómeno.

Respecto al incremento de precios, expresó: "Hoy con la situación que atraviesa el país es medio difuso todo. Hay muchos factores que hacen que los precios aumenten". "Actualmente el kilo de pollo está 690 pesos, 2200 el filet de pechuga y 800, la pata-muslo", precisó, al hacer un panorama del desembolso monetario que implica cada corte.

Huevos

"En la zona se está sintiendo los efectos de la gripe aviar, más que nada con los huevos", sostuvo Pablo de Siga la flecha. "El pollo tarda 45 días en llegar a la góndola. En cambio, el proceso de producción de huevos es más largo. Toma unos ocho o nueve meses que un pollito empiece a dar huevos", diferenció.

"Nosotros traemos huevos de Bahía Blanca y empezó a escasear. La Granja Achahuall, por ejemplo, abre a las 8 y a las 8:40 ya se queda sin stock por la demanda que tiene", indicó, antes de recordar que, más allá de la gripe aviar, en esta época habitualmente se siente una merma en la producción debido a la llegada de los primeros fríos.

"A eso se le suma el aumento de precios y toda la inestabilidad que hay con la inflación que está naturalizado. Hoy un maple de huevos grandes ronda los 1800 y los 2000 pesos. Yo no vendo huevos chicos, pero sé que un cartón de 30 unidades los conseguís en 1500 pesos", estimó.

Polleria-1452.jpg Claudio Espinoza

En sintonía, Ricardo de Huevo Campo expresó: "A nosotros no nos está afectando directamente porque somos una empresa, con base en Entre Ríos, que no ha tenido casos. Lo que sí vemos cómo la gripe aviar está impactando en el mercado de Neuquén. Muchas avícolas de la zona no están teniendo producción porque tuvieron que sacrificar gallinas, por ende, hay menos oferta. A nosotros en este momento nos está superando la demanda. Es imposible completar el faltante con otra producción, no es que de la noche a la mañana podés producir más. Las granjas tienen cierta cantidad de gallinas que ponen cierta cantidad de huevos siempre".

A diferencia de otros comerciantes, Ricardo sostuvo que los aumentos en el precio de los huevos no están tan vinculados a las tensiones de oferta y demanda generadas por la gripe aviar, sino tienen que ver con otras cuestiones más estructurales de la economía argentina.

"Este año se perdió casi el 70 por ciento de la producción de soja y maíz y hay un monopolio muy grande de las cerealeras. La Argentina tiene tres cerealeras grandes que exportan y, cuando empieza a faltar alimentos, ellas priorizan la exportación, no el mercado interno. En ese contexto, no hay nadie que regule eso. Los políticos salen a decir que el abastecimiento del mercado interno está asegurado, pero en verdad es una fachada. Lo que realmente sucede es que a la cerealera le importa exportar para obtener dólares y si venden acá, lo hacen en pesos, pero al costo del dólar blue y eso influye mucho en el precio del huevo, del pollo y la carne vacuna porque el alimento lo estás pagando al mismo valor que los que compran carne en Europa", argumentó.

Este año va a ser muy complicado no solo para el sector avícola, sino para todo lo que derive del maíz y la soja: la leche, la carne, todo va a estar influido por eso porque son los principales componentes del alimento que se les da a los animales. Además, va a ser muy complicado conseguir el alimento y productos de calidad.

"Nosotros tenemos precios accesibles para el público, más barato de lo que pueden llegar a conseguir en verdulerías que están 2000 o 2.100 pesos el maple", dijo al precisar que actualmente el cartón de 30 huevos "grandes" tiene un valor de 1350 pesos. "Nosotros tratamos de poner un atenuante para que la gente no sienta tanto el tema de la inflación, la verdad es que todo está muy complicado", postuló.

¿Los consumidores están preocupados?

Al ser consultados sobre la actitud del consumidor en sus comercios frente al incremento de casos de gripe aviar, los vendedores contaron que los que más preocupación manifiestan son las personas mayores de 50 años.

"Son muy pocos los que preguntan, por lo general son las personas mayores las que tienen miedo. Nosotros les explicamos que, además de cumplir con todas las normas, nuestro producto tiene desinfección UV-C, por lo que no hay ninguna posibilidad que tenga ningún tipo de enfermedad los productos. Pero realmente es muy poca la gente que está preocupada por el tema. En una semana tenés una o dos personas que preguntan, pero tampoco es que tienen mucho miedo. No hay un temor generalizado por el tema", sostuvo el referente de Huevo Campo.

Polleria-1364.jpg Claudio Espinoza

"Yo siempre les explico que los productos que están a la venta están avalados por Senasa. Si no fuera así, no se permitiría que saliera la mercadería. No es que estamos cuatrereando o comprando en negro. Todo lo que vendemos tienen rótulo", dijo por su parte Pablo de Siga la flecha.

"Por otro lado, no hay casos de personas afectadas, sino que los casos son de aves en las granjas. Eso hace que no haya pánico", agregó.