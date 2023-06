La guardavidas neuquina que nadará en el Canal de Beagle

guardavidas de neuquén gentileza

Seguir nadando en marzo, abril y luego mayo le permite a su cuerpo desarrollar la termorregulación que le facilitará zambullirse en invierno con temperaturas en Neuquén de unos 12 grados.

Para este desafío aún más grande, la guardavidas nada todos los días al menos una hora. contracorriente y a favor, lleva una alimentación vegetariana y saludable a base de proteínas y toma infusiones que le den calor a su cuerpo como el jengibre y la cúrcuma.

"Mi relación con el Río Limay es de amor profundo, es el mejor entrenador porque tiene corriente, remolinos, frio y viento afuera. Todo eso hace que vos puedas ir desarrollando el nado contra corriente, de cruces, de diagonales, de bajadas. El río Limay no es cualquier río, es un río muy interesante", contó la nadadora de aguas frías, quien también es instructora nacional de Natación, de Rescate y Salvamento Acuático, de RCP y Primeros Auxilios, guardavidas del Operativo Balnearios Neuquén capital, actriz y profesora de yoga.

La deportista explicó que la clave para soportar las aguas frías es "seguir nadando". "Si nadás solo en verano, siempre vas a tener frio, pero si seguís yendo, vas atravesando distintos estadios, además de desarrollar muchas mejoras en el sistema inmunológico, y también en los pensamientos, cualquier tema de tristeza y enfermedad se lo podés entregar al Limay y vas a salir mejor", aseguró.

"Esto es una apuesta, una inversión, no solo para mí, sino también para mis Sirenas del Limay, que es mi grupo de nadadoras. Yo creo que el Limay te sana, que el agua te modifica todo. Si día a día nos ocupamos de eso cada día se transforma en algo hermoso y este es uno de los legados que quiero ofrecer", contó a LMNeuquén la deportista, quien además dijo que está ansiosa de "compartir nado en la noche más fría y más larga en el hemisferio sur, en la ciudad más austral que es Ushuaia y de recibir al invierno en los más frío que se puede".

Para nadar en las aguas heladas del canal de Beagle esta deportista solo llevará su traje de verano, y para eso ya se prepara en estos días de otoño cuando se la puede ver nadando con bikini. "Humildemente le voy a pedir al glaciar que me permita nadarlo, para hacerlo controlo la alimentación, el sueño, los pensamientos", describió la mujer que hace un mes no ve a ningún amigo o familiar para que los pensamientos de los otros no la hagan más vulnerable. "Ante este desafío está el paradigma del miedo y el del amor, y ahora estoy en el segundo y por ahí me voy a manejar", confió.

La nadadora contó que este nado para recibir el invierno no es solo un desafío personal, sino que también tiene que ver con una defensa de los glaciares, de esta parte del planeta que consideró "vital".

"Voy a ir representando a Neuquén, hay otras nadadoras de Neuquén. Va También Soledad Vargas de Villa El Chocón, Silvana Soledad Romero de Cutral Co y Alejandro San Martin de Villa La Angostura. Yo tengo la bendición de tener el Limay, pero por ejemplo un nadador de la ciudad de 25 de Mayo nos contó que se manguerea todos los días para ir soportando el frio", contó.

Esta mujer alegre y entusiasta aseguró que "el agua te pone a prueba". "Pone a prueba tu temperamento y un montón de cosas que aparecen, el agua es el símbolo de las emociones en nuestra vida y con cualquier actividad acuática se remueven", concluyó.