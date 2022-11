La hermana de Coti de Gran Hermano contó un secreto inesperado

Coti y el "Conejo" Alexis GH.jpg Coti tiene una relación con el "Conejo" adentro de la casa, pero él está celoso de su "histeriqueo" con Nacho.

Con respecto a la estrategia, Camila confirmó lo que la jugadora había adelantado en el video de presentación al momento de ingresar a la casa. "Nosotros vimos que su estrategia es jugar con los hombres, a ella le gusta sentirse querida por todos los hombres", reafirmó la hermana de Coti.

Antes de entrar al reality la participante declaró: “Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”, Y eso es exactamente lo que está haciendo. Desde que comenzó el juego entabló una relación con el Conejo Alexis. Pero en las últimas emisiones se la vio cada vez más cerca de Nacho.

El acercamiento con el joven de Almagro se dio un poco por estrategia, algo consensuado con su pareja dentro de la casa ya que ambos eran los líderes semanales encargados de salvar a alguien de la placa, y otro poco por afinidad. Pero el "Cone", como le dice Coti, ya no está tan cómodo con haberle sugerido el plan a su chica. "Estoy un poquito cansado de tu histeriqueo con Nacho", le dijo Alexis.

Ella, sin embargo, no se hizo cargo de los celos que provoca en el participante cordobés con su actitud. Por el contrario, le recordó que había sido su idea y que quería más claridad sobre lo que espera de ella. Aunque es probable que no le haga caso porque, como aseguró al ingresar, “soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no se encuentran a la vuelta de la esquina”.