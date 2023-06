La hermana de Marcos Ginocchio contó la verdad del romance con Julieta Poggio

"Yo confirmé que están teniendo sexo, nada más, no hay noviazgo... Alguien confesó, no a mí directamente, lo voy a aclarar, a otra persona, dijeron 'esto pasó'", agregó, sin querer revelar su fuente.

Y ahora, en relación a este rumor que comenzó a circular, habló Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos quien compartió unos días con él en la casa más famosa del país, y se hizo eco de las especulaciones.

La salteña estuvo en el programa 'La Tarde del Nueve' y no pudo evitar las preguntas acerca de esta posible relación que tiene su hermano con Julieta.

Marcos y Valentina Ginocchio,jpg La entrada de su hermana Valentina ayudó a Marcos Ginocchio

"¿A vos te gustaría verlos juntos? ¿Flasheaste alguna vez con eso?", le preguntó Tomás Dente y Valentina fue contundente: "No, nunca. Los veo como amigos".

"De hecho pasé 10 días adentro de la casa. Vi los amigos que son, lo que comparten juntos... La amistad existe", analizó la salteña y Guille Barrios le hizo una pregunta al hueso: "¿Vos sos capaz de decir si tu hermano y Julieta están juntos? ¿Sí o no?".

"No, no existe. No están juntos. Pero no quiero opinar de esas cosas porque son de la vida privada de mi hermano y él ahora está afuera de la casa para opinar", sentenció Valentina Ginocchio.