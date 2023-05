La historia del nene del Alto Valle que es ahijado presidencial

Justamente, su papá Jorge Prieto contó a LM Cipolletti que “lo hicimos no por cuestiones económica sino por el estudio, le aseguramos eso. Nos interesa que estudien todos nuestros hijos, que son 10...”.

El padrinazgo presidencial está vinculado a un decreto del año 1973, que establece que el séptimo hijo del mismo sexo de una madre debe ser apadrinado por el Presidente.

image.png

Según explica la norma, “el Padrinazgo Presidencial consiste en el otorgamiento de una medalla de oro recordatoria, cuyas características serán establecidas, con carácter general, por la Dirección General de Ceremonial y Audiencias de la Presidencia de la Nación”.

"Cuando él nació y lo inscribimos nos habían dicho que era candidato a ser ahijado presidencial. Nos mandaron mail para anotarlo en las becas, documentación pero nos agarró la pandemia y todo se demoró. Incluso se decía que venía gente de padrinazgos presidenciales al bautismo, estábamos buscando la iglesia pero justo cambiaron los protocolos", recordó el inicio de esta hermosa historia.

image.png

Casado con Lucenia, con quien formaron una enorme familia en el Barrio Landi, el hombre agregó: "Ahora sí se dio todo y recibimos certificado, medalla y el regalo: útiles para él, le sirve para estudiar en cualquier nivel".

Aclaró, seguidamente, que el presidente actual, Alberto Fernández, vendría a ser su "padrino simbólico", ya que el nene tiene a su "padrino físico o verdadero y a su madrina". Y que Dominic será "ahijado de todos los presidentes siempre, no solo de Alberto. De hecho, cuando nació estaba Macri de presidente, pero los papeles se avanzaron con el actual".

Contó que "todavía no se contactó con Alberto, pero quedaron en presidencia que va a haber un contacto con él. Me gustaría que se conozcan".

image.png

Reconoció que siempre "recibe chicanas" según los gustos políticos. "Y algunos me dicen 'che podría haber elegido otro padrino', cosas así..."-risas. Aunque valoró que la mayoría de las reacciones de la gente, son positivas: "Nos saludan, es la novedad".

Jorge trabaja en la construcción y su pareja es ama de casa. No la tienen fácil pero son felices. Si incluso no descartan tener algún hijo más. "Abierto a la vida, no se siente como una carga tener tantos hijos, al contrario. ¿Cómo es a la hora de las comidas? Y la mesa es larga, mide 3,50, somos 12 así que imáginense que la olla también debe ser grande", culminó este papá orgulloso.