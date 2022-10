La historia de Diego Fenoglio, el hombre detrás de Rapanui

rapa nuis, aldo fenoglio.jpeg

“Uno de los primeros recuerdos que se me viene a la mente de la confitería Tronador es que cerrábamos a la una de la mañana y queríamos cerrarlo lo antes posible para salir a bailar. Yo tenía entre 20 y 25 años en aquella época. Era un lindo espacio para tomar café y reunirse con amigos” cuenta Diego desde Bariloche.

Cuando se dio cuenta que la empresa andaba bien, quiso de alguna manera reivindicar la calidad del producto por encima de los números y les planteó esa necesidad a su madre y a su hermana. Sin embargo, ellas eligieron seguir en la misma dirección que ya tenían. Por eso, el joven se retiró del negocio familiar y por esos años se transformó en corredor de motocross, ajedrecista y hasta conductor de radio.

beoss de bariloche fenoglio.jpeg

Con nuevos proyectos en marcha, atrás quedaba la muerte de su padre, cuando tenía 20 años, y la de su hermano, a los 33, que fueron momentos de mucho sufrimiento. “Mi paso por Fenoglio fue durante 20 años y me limó todos mis errores. Evidentemente en Fenoglio cometí un montón de errores. Por la juventud, por la inexperiencia. Cuando armé Rapanui ya todo eso lo sabía, lo conocía y no volví a cometer los mismos errores. De hecho, Rapanui es mucho mejor que lo que era Fenoglio en aquella época", explicó.

En 1996, Diego fundó la ahora icónica Rapanui, en honor al nombre de su primera casa. Abrió un local en Calle Mitre, junto a 18 empleados y un par de máquinas para elaborar chocolate. Así comenzó la magia.

franui-partido_NoticiaAmpliada.jpeg

¿A qué hora cierra Rapanui?

La marca Rapanui se hizo un lugar en todos los medios un tiempo atrás, cuando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner hizo una pregunta en una de las sesiones del Senado sin darse cuenta de que el micrófono seguía encendido. "¿A qué hora cierra Rapanui?", cuestionó la presidenta de la cámara alta en un video que se viralizó con rapidez. Ese lapsus marcó un hito en la chocolatería, que incrementó sus ventas y vio un movimiento inusual para su rutina diaria.

A QUE HORA CIERRA RAPANUI?





La fábrica desembarcó en Buenos Aires, precisamente en el barrio de la Recoleta, hace ya diez años. Diego ya tenía ese hándicap de la dinámica en la capital del país. La empresa Fenoglio había aterrizado en tierras porteñas 30 años atrás.

A la hora de hablar de su helado, Diego dijo: “Es un helado con mucha pasión. Con mucho producto. Helados con mucha materia prima. Aparte de eso, otra cosa que hacemos en RapaNui es que cada local produzca sus propios helados. Por eso los clientes en uno o dos días consumen el producto fresco, recién hecho. No es que lo armamos en una sola planta y eso lo distribuimos a todo el mercado argentino. Sino que cada local fabrica su propio helado y es una diferencia muy importante".

Rapanui tiene tres plantas en Bariloche y una en Buenos Aires, en el Mercado Central, donde se fabrican todos los caldos de helados para todas las sucursales, inclusive para Bariloche. Las tres plantas de Bariloche son las que producen chocolate para todas las sucursales de Buenos Aires y del interior. A ellas se suma una planta en ultramar. La fábrica de Valencia, en España, abastece al mercado europeo.

fenoglio choco.webp

Del consumidor promedio de chocolate, Diego Fenoglio expresó: "Cada vez más el argentino está aprendiendo a catar chocolate. Ya lo podemos llamar catar o saborear. Antiguamente, el chocolate era muy malo. Muy malo. Hasta el huevo de Pascua con su chocolate eran chocolates de muy mala calidad entonces con el tiempo fuimos mejorando muchísimo la calidad. Con Fenoglio comenzamos a contribuir y con Rapanui terminamos de contribuir. Y seguimos contribuyendo para mejorar la calidad del producto".

Para Diego Fenoglio, la forma de diferenciar un buen chocolate del resto es probándolo. “Estéticamente pueden tener brillo y estar bien. Pero la única forma de reconocer si un chocolate es bueno es poniéndolo en el paladar y saborearlo. A mí el chocolate me conmueve. Cualquier profesión, si la quieres hacer bien, te tiene que conmover. Si no, mejor no la hagas. Lo que hagas te tiene que conmover. Si no, no sirve. Trabajar sólo para ganar plata para mí no es una opción” cerró el exitoso emprendedor de una de las fábricas de chocolates y helados más importantes del país.