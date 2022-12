Proveniente de una familia futbolera y especialmente xeneize se entusiasmó ante la posibilidad de ver a los jugadores del plantel de Boca. “En un momento que no había tanta gente veo para adentro del hotel y en el lobby estaba Diego Armando Maradona, al que por supuesto reconocí inmediatamente. Comienzo a pedirle una foto desde el vidrio. Sus guardaespaldas decían que no, yo seguí insistiendo hasta que él dijo que pasara para sacarme una foto”, recordó.

La historia de la foto que sacó una neuquina hace 41 años (1).jpg

El gesto de amabilidad del 10 fue sumamente importante para ella que jamás pensó en conocer a uno de sus máximos referentes futboleros. “Yo estaba tan feliz porque me imaginaba en ese momento a mi familia viendo esa foto en Neuquén, en Plaza Huincul y la verdad que para mí era lo máximo que me podía pasar en esas vacaciones”, aseguró nostálgica.

Sin embargo, por alguna razón decidió quedarse un poco más en la vereda sin saber que comenzaría a salir el plantel completo del hotel. “Fue todo en un instante. Cuando salió Maradona y se armó todo un lío y un chico lo alcanzó a tomar del hombro y me miró a mí que estaba con mi cámara de fotos, pero ya te digo fue un flash y me dice sácame una foto que me muero”, rememoró.

Encuentro neuquina conl adolescente que sacó foto con Maradona 1

Ante tan apasionado pedido Liliana no lo dudo y le sacó la foto que le pedía. “Me acerque bien para que quedara la cara bien cerquita de ellos y les saque la foto, enloqueció el chico, saltaba de alegría y me decía mandamela”, señaló

Entonces el máximo referente del fútbol argentino del siglo XX se retiró y el feliz adolescente le paso su dirección, anotada con lápiz en un papel, con la promesa de que en cuanto revelara el rollo se la mandaría a su casa.

“En ese momento en Plaza Huincul solo un fotógrafo revelaba y no era barato. Cuando pude hacerlo busque el papelito que él me había dado, pero no lo encontré por ningún lado. Así que la foto quedó guardada con las fotos de ese viaje. Cada tanto me acordaba y decía: 'tenés que devolver esa foto, tenés que devolver esa foto'”, explicó.

Encuentro neuquina conl adolescente que sacó foto con Maradona 2

"La guardé 41 años, pero no era mía, sentía que no me pertenecía. Pero por esas cosas de la vida no se dio que se la pudiera mandar”, aseveró.

En la comida familiar del 25 de diciembre, la joven decidió poner manos en el asunto y le dijo a su madre que buscaría y encontraría a ese chico del que solo tenían el nombre y así fue. En poco más de un día lograron dar con Carlos. El primer paso fue enviar la imagen a la cuenta de Instagram Proyecto Pelusa, una página destinada a homenajear a Diego Maradona a través de las fotos que se sacó con la gente.

El creador de la cuenta no lo dudo un instante y se sumó a la cruzada para encontrar al chico de la foto. Fue así como en menos de tres días los comentarios en la publicación fueron clave para dar con Carlos, que hoy vive en Jericoacoara, Brasil, tiene 55 años y es dueño de restaurante.

“Le pedí por favor porque era la única chica que estaba con cámara. En ese momento el Diego había ganado el juvenil hacia un año y medio estábamos todos locos. Me enteré que estaba Boca ahí, él había llegado en esos días a Boca y era una revolución”, recordó Carlos.

Encuentro neuquina conl adolescente que sacó foto con Maradona 3

Luego relató: “Compré un Gráfico y me mandé como si fuera un huésped. Estaban todos los jugadores de Boca de ese momento, esa gente que eran todos grandes. Me quedé el lobby y logré que todos me firmarán El Gráfico”.

Creía haber cumplido su sueño, pero entonces lo vio a Maradona y salió detrás de él. “Estaba con ansiedad, era para mí lo máximo. En cada momento estuvo presente esa foto, en el Mundial del 94, en sus vueltas, yo siempre pensé en mi foto. Hasta que hoy, 41 años después, llegó”, concluyó feliz.