La historia oculta de Lionel Messi y Tomás, un chico que sufre déficit de crecimiento

Lionel Messi es el hombre del año luego de consagrarse Campeón del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. La figura del jugador del PSG se agigantó aún más por sus proezas deportivas, sin embargo, las virtudes de Messi no se limitan solamente a la pelota, ya que en las últimas horas se supo una increíble historia que muestra la gran persona que es.

Según cuenta la mujer, todo ocurrió en el 2008, cuando Lionel Messi tenía 23 años de edad, la mujer veía preocupada como su hijo no crecía, sin embargo, sus médicos le dijeron que no tenía ningún problema. Luego de investigar por su cuenta llegó a la conclusión que tenía el mismo padecimiento que Messi y obligó a los doctores que le hicieron los estudios para corroborarlo.

Lionel Messi Tomy 1.jpg

“Un día me senté con todos los papeles frente al pediatra y le dije: Tommy tiene lo mismo que Messi”, contó la mujer en su twitter y agregó: “Esas fueron mis palabras. No le dije que Tommy tenía déficit de hormona de crecimiento. Se lo dije como había que decirlo para que me entendiera. Ahí empezaron las tomografías, los especialistas en crecimiento, las radiografías de muñeca, los análisis y miles de estudios desconocidos. Hasta que finalmente tuvimos el diagnóstico médico: Tommy tiene lo mismo que Messi”.

Fue entonces que empezaron un tratamiento que mínimo iba a durar diez años y que implicaba darse una inyección todos los días. Para intentar explicarle a su hijo el porque tenía que pasar por esa situación, la mujer contó que compró un poster de Lionel Messi y le explicó que él había pasado por lo mismo.

“Que pudiera ver que su ídolo pasó por lo mismo, que no fue un impedimento para Lionel cumplir sus sueños y que ahora además de tenerlo como ejemplo por el fútbol lo tenía de ejemplo de aguante, de tolerancia, de esperanza de crecer, de otro chico que sabía que esto le iba a hacer bien”, reveló.

Lionel Messi Tomy 2.jpg

“Una vez que Tommy lo entendió, había una única pregunta para hacerle: ¿Querés conocer a Messi y hablar de esto con él? Y dijo que sí. Ahí empezó otro desafío, conocerlo a Lionel. Pero... ¿Quién no mueve cielo y tierra por un hijo? Conseguimos el teléfono de Jorge Messi, le contamos lo que no estaba pasando y nos dijo: 'la semana que viene la Selección va a estar concentrando en el Intercontinental, les aviso un día antes así lo ven a Leo en el lobby del hotel”, contó la mujer.

“Y así fue. Un día antes nos avisaron y el 3 de septiembre de 2010 a las ocho de la noche fui con Tommy a conocer a Messi. Ahí estaba, en un rincón del lobby. Messi solo, un Messi de 23 años. Tranquilo, tal cual es. Nos acercamos, Tommy y él se abrazaron y nos sentamos los tres en el piso, en la alfombra del hotel a charlar. Una charla de más de media hora, donde no se habló de fútbol. Solos nosotros tres sentados en el piso. Una charla entre dos chicos, uno más grande y uno más chico, que se entendían. Donde le preguntamos a Messi dónde se daba las inyecciones y nos contó que él se la daba en las piernas. Y donde Messi le preguntó a Tommy dónde se las daba él y Tommy le dijo que en los brazos. Donde hablamos de que dolían, que había días que se lloraba, pero que había que bancarlo, tener paciencia, que todo iba a salir bien”, contó la mujer.

Según explicó, solo se sacaron una foto con Lionel Messi de ese encuentro y que fue por pedido expreso del jugador, ya que el pequeño no quería molestarlo.