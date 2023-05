La historia de Pancha, la emblemática quiosquera de Oro

Llegó a los 2 años de Choele Choel, pero “soy orense hasta los huesos”, aclara por si hiciera falta. Hoy tiene 75 años y ni piensa en retirarse. Ese intercambio diario con sus “amigos”, como le llama a los clientes, le llena el alma a la presidenta del Concejo Deliberante de la vecina ciudad, cargo que a la vez refleja su compromiso social y vocación de servicio a la comunidad. Es más, ex colaboradora del club Fernández Oro avisa que “si me llaman vuelvo” a la entidad.

“Un tío no sé por qué me puso Pancha. Yo me llamo María Esther Rebaliatti, así nada que ver”, cuenta con una sonrisa una de las mujeres más conocidas y queridas del pueblo.