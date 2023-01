Neuquén La Mañana Neuquén La historia de Pedro, el artesano que vende réplicas de la Copa al costado de la Ruta 237

Se llama Pedro Wlasiuk y confecciona copas de yeso que pesan 4 kilos. Tiene su puesto en Picún Leufú. Las vende a un precio accesible para que todos puedan llevarse el recuerdo. Ezequiel Franzino Por







Imaginemos esta escena: vídeo épico, de fondo Gustavo Cerati canta “Tarda en llegar, y al final hay recompensa”, y un hombre que lleva puesta la camiseta Argentina alza la copa del mundo y llora de la emoción. Podría ser un spot de un canal deportivo. Pero ese alguien no es Lionel Messi, ni Ángel Di María, es Pedro Wlasiuk, un artesano de Picún Leufú, que en realidad no levanta la Copa Mundial de la FIFA, sino una réplica exacta de yeso que él mismo confeccionó con sus propias manos, que pintó con aerosol dorado hasta conseguir el color exacto, y que ahora vende al costado de la Ruta 237. Hasta el día anterior a la final contra Francia, este joven de 33 años que se dedica a fabricar premoldeados de hormigón, casi no tenía trabajo. Hoy, después de pelearla tanto como los jugadores, no para de vender trofeos.

“Lo hago porque me apasiona, por el amor que tengo por el fútbol, y para que la gente pueda tener para siempre este recuerdo hermoso, imborrable”, dijo Pedro desde su puesto ubicado a 500 metros de la entrada a Picún Leufú, ese que armó con dos tarros de aceite, un tablón, un mantel blanco y una bandera Argentina. Allí, al costado de la ruta y rodeado de copas, pasa cada día desde las 9 de la mañana hasta las 21. “Estoy prácticamente todo el día trabajando, pero no es que quiera hacerme rico con esto, me alcanza para sobrevivir”, aseguró.

Dicen que la tercera es la vencida. La historia de Pedro, que es de película, lo confirma: empezó a confeccionar estas réplicas para el mundial de Brasil 2014, pero el gol de Mario Götze determinó que saliéramos subcampeones y que él no vendiera ni siquiera un trofeo. Lo intentó nuevamente para el mundial de Rusia 2018; y otra vez se quedó con las manos y los bolsillos vacíos. Para el mundial de Qatar, por cábala, había decidido no hacerlas.