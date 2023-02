La historia de un terreno con dos dueños y una camioneta-casa

Explicó que a raíz de una enfermedad terminal no puede trabajar y recibe una ayuda de 25 mil pesos para pagar un alquiler, pero con esa plata no alcanza. “Yo trabajé toda la vida, he vendido verduras de manera ambulante, he lavado autos, siempre me las rebusqué para vivir sin pedirle nada a nadie, pero ya no puedo y necesito ayuda”, señaló.