La horrible decisión que tomó Maravilla Martínez sobre su futuro en el boxeo

La situación comenzó a complicarse luego de que se negara a presentarse en la pelea que se realizó el último 21 de marzo en el Luna Park. "Veinte días antes me llamó mi manager Elvis Grant y me pidió que me baje de la velada del Luna porque había buenas chances de ir con Erislandy Lara por la corona que había dejado Gennady Golovkin” , reveló sobre la posibilidad que le surgió.

Sin embargo, se negó a esto: “Entonces yo le dije a Elvis que había dado mi palabra, que me había comprometido con esa velada y que no podía incumplir con mi palabra".

Ante esta negativa, su mánager le cedió la pelea al australiano Michael Zerafa (30-4 y 19 KOs) para que el cubano Lara (29-3-3 y 17 KOs) defienda el título. Lo cual molestó a Maravilla Martínez: "Es posible que rescinda contrato con él".

Pero ante la poca repercusión ganada, decidieron cambiarlo por Danny García, quien supo ser campeón en la categoría de superligero y welter. Ante esto, el boxeador argentino explicó los motivos por los que tendrá pocas chances de pelear por la corona.

"Gane quien gane, el campeón tendrá derecho a dos defensas opcionales y suponiendo que yo llegue al primer puesto en el ránking, hoy estoy tercero, sería retador obligatorio en 2025. O sea: con los pies en la tierra, queda claro que mis posibilidades de volver a pelear por el título del mundo se han esfumado", mencionó haciendo alusión a que en ese año cumpliría 50 y ya estaría muy lejos de su mejor versión.

Sin embargo, Maravilla Martínez se mostró positivo como siempre: "De todos modos, siempre he sido una persona de buena suerte. Cuando menos lo he esperado, me sucedieron cosas bonitas. Quién dice que dentro de seis meses, ocho, no sé, pueda surgir una buena novedad para mí".