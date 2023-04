La "icardiada" que se mandó Tinelli para conquistar a Marixa Balli

En realidad no fue la panelista de LAM que lo reveló, sino Marina Calabró, quien contó la charla íntima que tuvo con la Cachaca sobre el Cabezón: "No voy a comentar una infidelidad, pero lo que si puedo decir es que en una charla, un mano a mano, me contó lo de Marcelo, cuándo arrancó, qué pasó y todo el detalle".

Y agregó: "Viste que te surge la pregunta 'che, y Marce, ¿qué onda? ¿cómo es en la intimidad?'. Le pregunté y tengo la calificación que le dio, le ha levantado la paleta. No voy a decir la nota, pero si cuento que no es la máxima, aunque tampoco desaprobado".

Marixa Balli hoy.jpg Marixa Balli, una de las mujeres más buscadas de la Argentina. Marcelo Tinelli la conquistó en los '90.

"En mi época, era el número con el que uno promocionaba. No está mal. Voy a aclarar algo, esto fue hace tantos años que quizás se me mezclan los recuerdos", cerró. Ni bien dijo lo de promocionar, las angelitas cantaron a coro el número 7, por lo que la hermana de Iliana asintió con la cabeza sobre el novio de Momi Giardina.

Allí fue conde Marixa abrió el debate y contó cómo fue la “Icardiada” de Tinelli a la hora de enamorarla, cuando él estaba con Soledad Aquino. “Al principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa, que tenían cierta relación”, empezó.

Soledad Aquino-Marcelo Tinelli.jpg El romance de Tinelli y Balli se dio en la época de Soledad Aquino.

“Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora. Bueno pasó así, se dio así. El tema ya quedó ahí. Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli”, siguió relantando sobre su romance secreto.

"No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera. La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué. A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera”, sostuvo la hoy panelista de Angel de Brito sobre su pasado.