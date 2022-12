La identidad del joven asesinado en Parque Industrial es un misterio

Aunque los vecinos, a pesar del temor, quisieron ayudarlo, ya no había mucho por hacer y el joven pronto falleció producto de las reiteradas lesiones como consecuencias de los disparos.

El comisario Sergio Ranguiman confirmó a LMN que la intervención se dio a las 2 de la madrugada de este sábado y que el médico policial, que vio a la víctima en un primer momento, constató heridas de arma de fuego en piernas, antebrazo derecho y presumiblemente también una en la cabeza, aunque la profusa pérdida de sangre impedía ver con claridad. Lesiones que serán ratificadas durante la autopsia.

Por otro lado, agregó que "todo indicaría que se trata de una persona mayor de edad", aunque lo cierto es que no se puede aseverar dado que pasado el mediodía aún no lograban identificarlo. El joven no llevaba documentación entre sus pertenencias y aún no se han hecho presentes familiares ni conocidos que permitan certidicar de quién se trata.

Sobre el móvil y los agresores, el comisario indicó que Seguridad Personal y el fiscal Andrés Azar ya tienen una sólida línea investigativa, sobre la cual no se brindarán detalles para no entorpecer la causa.

No obstante, sostuvo que en la escena del crimen se pudieron recuperar varios elementos de interés, como vainas servidas, un cuchillo, hisopados de manchas hemáticas, entre otros.