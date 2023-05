La Iglesia criticó al Gobierno por la crisis: "Alimentan la confrontación"

Durante el sermón, el cardenal apuntó duramente contra la dirigencia política por la crisis: “Alimentar la confrontación buscando culpables parece el camino más fácil”, dijo.

En su último Tedeum, Poli citó al Martín Fierro y dijo que "el supremo valor de la unidad no excluye a nadie" pic.twitter.com/VOdd1B47NJ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 25, 2023

Polémica por la ausencia del Presidente en el acto de Cristina

“No me invitaron a la Plaza, pero no me siento aislado”, dijo el Presidente, mientras viajaba hacia el Tedeum, sobre el acto que realizará la Vicepresidenta. Antes, el mandatario compartió un desayuno con sus ministros en la Casa Rosada.

Entre los funcionarios que acompañan a Fernández se encuentra Sergio Massa, quien además confirmó su presencia en el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. El ministro de Economía tiene previsto para más tarde un viaje a Paraguay por asuntos relativos a la represa binacional de Yacyretá. Su agenda en el país vecino incluye una reunión con el presidente electo, Santiago Peña.

El gran ausente en el acto de la Vicepresidenta será, justamente, Fernández. La baja no sorprende, ya que la relación entre ambos está rota hace tiempo. Sin embargo, desde lo institucional, la presencia del Presidente resultaba significativa como mensaje de unidad en medio de la interna.

Desde su entorno confirmaron que el mandatario tiene previsto un viaje a Chapadmalal para este jueves, tras la finalización del Tedeum.