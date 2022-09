"Es una responsabilidad para mi organizar, también un honor y una alegría ver que a mis dos hijas tomar esta decisión. Para mi es tremendo y para ellas también. Ahora están con el tema del vestido, las flores, para ellas esto es algo trascendental que marca una experiencia muy linda en su vida.

Al dar detalles de cómo fue planificado el evento, Marino contó que las parejas se conocen entre sí dado pertenecen a la misma comunidad religiosa. Agregó que la iglesia se hizo cargo del alquiler del predio y del costo de las 12 mesas con 12 tortas que serán parte del brindis. "Ahí terminaría toda la ceremonia. Después, está en cada familia organizar su propia fiesta", aclaró al tiempo que remarcó que el hecho de que corra por la institución el costo económico del austero festejo, es una alegría para muchas parejas.

predio la soñada centenario

"La iglesia le da esta gran posibilidad a familias que no todas son pudientes. Estos doce matrimonios son de diferentes clases sociales. Es un sueño que para muchas de las novias es inalcanzable", remarcó.

"Más allá de que sea algo masivo, cada pareja tendrá su propia ceremonia. Así que se ha creado una gran expectativa. Estamos esperando que el domingo el tiempo acompañe porque será al aire libre", agregó Marino antes de contar cómo surgió la iniciativa.

"La iglesia se reúne todos los domingos y en varias reuniones se han ido impartiendo enseñanzas sobre de estar casado ante Dios y la importancia que tiene eso para la familia. Eso ha hecho que la gente tomara conciencia y las parejas que estaban en concubinato, empezaron a meditarlo hasta que la iglesia puso una fecha de casamiento", señaló al explicar que fue la institución la que motorizó el evento para hacer que sus fieles adhieran al matrimonio. De ahí la la idea de resolver la cuestión económica de la celebración, justamente para facilitar y hacer más atractivo el objetivo.

"Creemos que este es el puntapié inicial. Seguramente sigamos haciendo este evento una o dos veces al año. Hay muchas personas que han formado familias y hasta el día de hoy, son abuelos y aún no han tomado esta decisión", manifestó.

Menos casamientos

Al ser consultado sobre por qué actualmente la gente no se casa tanto como antes, el pastor contestó: "Yo creo que existe un pensamiento cómodo y distorsionado en la sociedad. Una vez alguien dijo que 'a mi los papeles no me aseguran nada. Yo con los papeles no amo más, ni amo menos' y muchos lo ven por ese lado. Ese pensamiento se ha hecho tan fuerte en la sociedad que hizo que perdiera valor dar este gran paso".

boda masiva generica -VALIDA 1200- Imagen ilustrativa / Google

"Yo antes pensaba lo mismo", reconoció el pastor, oriundo de Mendoza, antes de recordar que tras crecer en el catolicismo, se casó bajo ese credo y que cuatro años después -de instalarse en Neuquén - hace 25 años -se acercó a la iglesia evangélica, donde terminó renovando sus votos.

"Hay un mandamiento en la biblia que dice que no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre cuando fue creado, Dios creó del costado del hombre la costilla y de ahí saco a la mujer. No la sacó de los pies para que el hombre la pisotee, ni de la cabeza, para que esté encima. La sacó del costado para que todo lo que se haga en matrimonio y familia sea en equipo. La primera institución creada en todo el universo es la familia. Desde esa base es fundamental que el hombre y la mujer se unan. Y en esa unión está gestado el casamiento", sostuvo Marino al argumentar por qué para él y para la iglesia es importante que las personas se casen.