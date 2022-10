La impensada versión de la canción de Bizarrap y Quevedo que es viral

“Estaba en el cumpleaños de mi ahijado participando de un jueguito y veo que me empieza a sonar el celular. Eran amigos que me contaban lo que había pasado. No lo podía creer. Bizarrap subió mi video y puso el emoji de la bandera argentina. Ojalá Quevedo lo repostee también”, contó Diego a Infobae.

El músico de 35 años oriundo de la ciudad de Berisso, partido de La Plata, arrancó desde muy chico en el ambiente artístico acompañando a su padre a tocar folklore en las peñas y las guitarreadas. De joven comenzó a estudiar música y hace unos años incursionó en la producción musical y la ingeniería de grabación, esos conocimientos le permitieron poder realizar este tipo de videos.

quedate bizarrap version folklore Instagram

“En los reels (de Instagram) trato de generar humor con música. Recreo las situaciones que le pasarían a un músico antes de un show y me imagino cómo serían las canciones con otro estilo”, explicó Diego.

Además, agregó que está orgulloso de lo que provocó la canción porque “funcionó sola”. Aclaró que antes de que lo promocionara Bizarrap ya había aparecido en los “favoritos” de Tik Tok y había recibido miles de likes y cientos de mensajes.

“Fue un video que grabé conmigo mismo en forma de dúo clon. Quise hacer algo humorístico. Esta zamba ya la había grabado hacía dos semanas pero recién la subí el miércoles. Primero lo hice en Tik Tok. Luego en Youtube e Instagram”, señaló.

Sobre el detrás de escena detalló: “Puse una cortina negra y le pedí a mi mujer una chalina que se pareciera un poncho. Primero me grabé con la guitarra haciendo el playback y después hice otra toma tocando el bombo”.

Cuando llegó el momento de la edición, Diego suavizó los bordes para que pareciera que eran dos los que cantaban y quedó impecable. “Muchos me escribían 'felicitaciones para ambos’. Todos se la creyeron”, admitió orgulloso de haber podido materializar su idea.

"Lo hice por mi fanatismo con la música folklórica y en especial con el folklore salteño”, aclaró acerca de la elección del estilo musical que le dio a la canción.