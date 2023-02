La increíble cifra en euros que cobró Wanda Nara por una entrevista

“Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi, Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”, continuó el periodista generando intriga sobre el monto en cuestión.

“El número que a mí me dan es impactante, una fuente importante europea me aseguro de que Wanda cobró 30 mil euros por la nota, no era una nota tan esperada como en la época del Wanda Gate, pero ella quería cobrar para hacerla y le ofrecieron eso después de negociar varios días”, reveló Etchegoyen. "Es una millonada lo que le pagaron", agregó.

En diálogo con Francesca Fagnani en su entrevista para Rai, Wanda Nara habló sobre los rumores de amorío con Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi en el Inter.

"A veces, cuando recibo mensajes como el de Keita, entiendo que las mujeres, en lugar de enojarse con el que está al lado, se enojan con la otra mujer", aseguró la modelo.

Con respecto a la reacción que tuvo Icardi al hacer su descargo públicamente en las historias de sus redes, Wanda aclaró: "Le mostré los mensajes a Mauro, así que escribió esas palabras en Instagram".

La periodista italiana fue directa y le preguntó a Wanda Nara si sigue en pareja con Mauro Icardi, aunque la empresaria fue algo esquiva con el tema y respondió: "Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia".

Ante la insistencia de la entrevistadora por saber si finalmente hubo reconciliación, Wanda expresó: "Siempre vamos a estar juntos. "Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida".