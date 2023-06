La increíble confesión de Mauricio Macri: "Yo soy Batman"

Embed Macri es Batman porque lo único que hace con su guita es romper las pelotas pic.twitter.com/imxZ2ltZbY — Charly Peroncho (@charlyperonista) June 7, 2023

La líder de la Coalición Cívica cuestionó a Macri al afirmar que "su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio" en las próximas elecciones. "Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que (Luis Miguel) Etchevere es el candidato de (Javier) Milei en Entre Ríos. ¿Más pruebas?", expresó Carrió en una entrevista al canal TN.

Además, agregó: "Yo lo conozco mucho y fui la que lo acompañó hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo".

Embed Macri

"Voy a hacer una confesión y qué mejor que hacerlo con los cordobeses. Tengo un LADO OSCURO: yo soy BATMAN. A la noche salgo a combatir el crimen” pic.twitter.com/0e2pgJZ4pR — Claudio Abuin (@ClaudioAbuin45) June 7, 2023

"Es que así lo hizo Alfonsín. Todos los ex presidentes sienten que si ellos no pueden ser, el otro que puede pierda. Y de ahí es que va a haber candidatura mía para unir en la amplitud", acotó. Asimismo, sentenció que "Mauricio le está haciendo daño a Juntos para el Cambio" y le pidió que "pare".

Por su parte, Macri consideró que la propuesta de sumar a Schiaretti "pone en crisis" a Juntos por el Cambio, y afirmó que si un dirigente está tranquilo y seguro por el camino que transita, no propone cambiar las reglas.

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", señaló Macri al criticar a Larreta en declaraciones formuladas a Radio Mitre de Córdoba.