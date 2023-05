La inflación jaquea las cuentas del gobierno neuquino

En eso trabajan el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Economía Guillermo Pons, con un ojo en el comportamiento de la masa salarial y otro en los recursos, que no crecen al ritmo del gasto.

“Es insostenible una inflación del nueve por ciento mensual, no hay economía que aguante”, señaló una fuente del Ejecutivo. La preocupación no pasa solo por poder cumplir con los compromisos de pago de sueldos y funcionamiento del Estado sino también del crecimiento y desarrollo de las diferentes actividades económicas, con eje en los hidrocarburos. Si bien son alentadores los números en cuanto a empleo privado, producción de petróleo y gas y recursos propios (surgidos de la recaudación local de impuestos); el impacto de la inflación se hace sentir con fuerza en el desarrollo de actividades productivas y en la adquisición de bienes y servicios. “Se pide un presupuesto y no te lo dan”, ejemplificó esa misma fuente del gobierno.