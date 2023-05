La inseguridad que casi le cuesta la vida a un vecino de Zapala

Así resumió Mario en su contacto con este diario el triste suceso que lo tuvo como protagonista y más que nada agradece a Dios poder contarlo y sobrevivir a este increíble hecho de delincuencia en la ciudad que creció y donde aún vive. “Los dolores físicos ya pasarán pero los otros quedarán para siempre”, relató con angustia.

El dueño de la Barraca “Dos Hermanos”, local comercial ubicado sobre calle Houssay, sobre Ruta Nacional 22 por la entrada a Zapala desde Neuquén denunció públicamente la falta de seguridad y la ausencia de autoridades ante la creciente ola de delitos en la zona, que incluyen robos con armas de fuego y blancas. Asimismo, esta semana prevé hacer una denuncia judicial para que estos hechos queden registrados.

En este sentido, y dolorido aún por los golpes recibidos, relató el tremendo hecho delictivo. “Esto me pasó el día jueves 11 de mayo a las 7 y 20 de la mañana. Normalmente dejo a mi señora en su trabajo en el banco provincia y de ahí me voy a mi oficina que queda a unos kilómetros del centro de Zapala, a la entrada de la ciudad. Todavía en esta época del año es de noche, yo tengo una oficina que cierra la puerta y solamente se puede abrir del lado de adentro. Bueno, me puse a trabajar en mis tareas diarias y siento un golpe en la puerta. Como mis empleados cada vez que llegan me golpean para yo darle las llaves del galpón principal de mi trabajo y cuando sin ver las cámaras, porque tengo cámaras en mi oficina, sin ver las cámaras por confianza abro la puerta y hay un delincuente encapuchado con barbijo y me dice me vas a pagar, no sé, cosas así, no recuerdo. Dame todo lo que tengas y le digo no tengo nada. Esto pasó en un minuto y medio por lo que me contó la policía que vio después las cámaras de mi trabajo”.

Fue en ese preciso momento que la realidad de Mario y su vida se pusieron en juego porque el delincuente estaba dispuesto a todo. “Me empezó a pegar en la cara, me pegó trompadas en la oreja, en los pómulos. En ese instante llega un empleado mío, gracias a Dios porque habitualmente no llegan a esa hora, en la moto y ahí se puso muy nervioso el delincuente y me llevó a la rastra pegándome hacia la puerta de salida y cuando abrió la puerta yo grité llamen a la policía, el malhechor se fugó con destino incierto”. Aunque después, según fuentes consultadas, el malviviente de contextura robusta cruzó corriendo la ruta nacional 22, con rumbo al sector del Barrio 50 Viviendas. A los pocos minutos la policía montó un operativo cerrojo con numerosos efectivos pero sin resultados positivos.

Una triste realidad

Sobre el triste momento que le tocó vivir Mario Schild brindó una profunda reflexión sobre el tema de la inseguridad. “Es la realidad que se está viviendo en este momento en el país, la inseguridad que hay. Los delincuentes están afuera y los que trabajamos y aportamos y mantenemos todo esto, estamos encerrados. Lamentablemente cada vez es más grande por la situación económica o por la delincuencia o por todo lo que se está viviendo. La justicia, que no hay justicia, que los dejan salir. Bueno, es una seguidilla de cosas que pasan a nivel ciudad, provincia y país lamentablemente son las noticias diarias de los diarios, de la televisión, los robos, y esto cada vez va incrementando más”, expresó.

También agregó que “yo creo que es un poco falta de cultura, falta de todo. Tenemos que entre todos revertir todo esto y hacer un país normal como hay muchos y no seguir con esto porque la verdad es que la inseguridad es un problema muy grande y cada vez, como dije, se va incrementando más. Ya no se puede confiar y no se puede estar tranquilo y es muy difícil una vez que te entra un chorro de estos, un delincuente, sacárselo de encima por lo que estás viviendo. Yo a los 69 años de toda una vida trabajando que te golpeen y te dejen tirado, ensangrentado es muy triste y devastador”.

mario schild.jpg

La vida de Mario y sus deseos de que todo mejore

El comerciante que sufrió este violento robo es muy conocido en la ciudad. Tiene 69 años y tiene una familia ensamblada con su pareja Cristina Arce. Tiene 5 hijos: (de su primer matrimonio) y Érica y Gustavo y Daniel, Ricardo y Lucas; hijos de Cristina. “Hace 17 años que tenemos un feliz matrimonio y le agradezco a ella y a sus hijos que estuvieron todo el tiempo pendientes de mi”, se mostró agradecido. Párrafo aparte guardó para el Hospital Zapala por sus atenciones y curaciones y para la División Investigaciones de la policía de Zapala por sus actuaciones.

Según contó el comercio lo heredó de su padre. “Yo tengo una barraca donde me dedico a la compra y venta de lana, cuero, pelo de cabra y forraje en general”.

Respecto al intento de robo y luego de recuperarse bien de los golpes recibidos y de su estado de salud general, Mario precisó que “denuncia todavía no hice porque con todo esto no he salido. Recién hoy lunes me voy a reintegrar a mi actividad y al mediodía me voy a acercar a la comisaría que corresponde al sector para hacer una denuncia y que se haga judicialmente, voy a hacer una denuncia para que estos hechos por lo menos queden asentados”.

Asimismo dijo sentirse muy preocupado por esta serie de delitos como así también todos los comerciantes que tienen sus locales en el sector de ingreso a la ciudad. “Estos delitos, no los teníamos con arma de fuego y armas blancas, este hombre estaba armado con un arma de fuego y una arma blanca. La verdad que me preocupé bastante, sobre todo porque uno tiene una familia con hijos que siempre nos esperan”.

A continuación se explayó en sus deseos de que se puedan tomar cartas en el asunto. “Es bastante preocupante y para las autoridades creo que tienen que tomar algunas medidas, sobre todo la policía y la justicia que la veo bastante ausente en todos estos hechos que se han cometido aquí en la zona nuestra, que es a la entrada de Zapala, que es el barrio de la 50 viviendas, donde hay muchos malvivientes”. Al respecto recordó que “en estos días se ha escuchado de mujeres que han tenido problemas con gente que las abordó para quitarle sus pertenencias y bueno lo mío creo que es la primera vez en Zapala que escucho un caso con armas de fuego y armas blancas que nos intentan asaltar”.

En los tramos finales de su entrevista manifestó haber recibido la solidaridad de sus colegas pero también su temor y preocupación. “Me han comentado los comerciantes colegas que están bastante preocupados por lo que pasó. Así que esto que me pasó debe servir para abrirles los ojos a las autoridades municipales, policiales y judiciales. Sobre todo a la justicia que hoy en día es bastante lerda y bastante obsoleta. Y todos estamos preocupados como familia, porque cada día salimos a trabajar y no sabemos si volvemos. Cuando tuviéramos que estar tranquilos y resguardados por nuestras autoridades. Espero que esto se revierta y podamos tener una ciudad en paz y sin violencia como siempre la tuvimos”.