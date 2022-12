La insólita defensa del periodista español que deseó que Croacia golee a Argentina

Uno de ellos fue Juanma Rodríguez, conocido popularmente como "Gargamel", integrante del reconocido programa español "El Chiringuito". Luego del triunfo de la Argentina ante el combinado dirigido por Louis Van Gaal, el panelista manifestó su deseo de que "Croacia le meta cuatro" a la Scaloneta. "Espero y deseo que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que le meta seis. Me parecen impresentables, no se puede defender todo. No entiendo que un argentino se sienta identificado con esto. Esto no es el fútbol", expresó. Lamentablemente para él, la goleada la propinaron los sudamericanos.