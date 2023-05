La insólita solución anti-robo de un trabajador cordobés

Miguel trabaja en la obra de pavimentación de la calle Héctor Supicci Sedes, a 40 minutos en bicicleta de su hogar. Como su bicicleta es su herramienta de trabajo y no quería dejarla abandonada durante nueve horas, decidió colgarla en un poste de luz varios metros por encima del suelo. ¿Cómo lo hizo? Usando la máquina excavadora que maneja en la obra.

"Como manejo la máquina, voy y vengo por la calle, y no puedo ver todo el tiempo la bici. Si a mí me la roban, directamente me cortan las manos", comentó Miguel. Por eso, decidió colgarla en un lugar seguro donde nadie pudiera alcanzarla. Miguel se siente más tranquilo al dejarla allí, ya que "nadie se va a subir ahí arriba a sacarla".