La irónica frase de Gustavo Alfaro por el gol que le anuló el VAR a Ecuador

El argentino Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, fue irónico con el arbitraje del partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, al asegurar que el delantero Enner Valencia "tendrá que cortarse las uñas del pie" para que no le cobren posición adelantada en los próximos partidos.

"Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro... Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie", declaró en conferencia de prensa.