¿La Isla Jordán estará habilitada como balneario para este verano?

Las esperanzas, hoy por hoy, siguen intactas para revertir una situación que ha dejado a Cipolletti sin un balneario público en sus ríos. Y es que el llamado balneario de El 30 no es, en realidad, un balneario, sino un espacio verde donde la gente aprovecha el caudal del canal principal para bañarse. Sin embargo, esto no cuenta con autorización alguna y meterse allí en las aguas no solo que no está permitido sino que es peligroso.