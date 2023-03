La Justicia Federal intimó a Salud para que atienda a los presos de Senillosa

Las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa que tienen enfermedades crónicas y requieren ser atendidos por el sistema de Salud pública de Neuquén, no reciben atención. no les dan turnos con especialistas y sus vidas están en riesgo. Hay un habeas corpus colectivo, existe una sentencia federal intimando a la provincia a cumplir con la asistencia médica y pese a ello no han cumplido por lo que fueron intimados a mediados de este mes y serán sancionados con astreintes los funcionarios que no acaten la orden judicial.