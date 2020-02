La Justicia mira el negocio político dentro de las tomas

Se trata de Armando López, el presidente de la comisión vecinal del barrio Valentina Norte Rural, que fue detenido por orden del fiscal Marcelo Silva, que en su domicilio secuestró cuadernos, libros de actas, recibos de pagos y material presuntamente relacionado con la organización de la toma.

Hoy se le formularán los cargos y está sospechado del delito de “instigación a la usurpación” y “tráfico de influencias”. Podría pedirse también la prisión preventiva.

De acuerdo a la evidencia que secuestró la Policía, se hallaron recibos con los que se tomarían pagos por 1500 pesos a cada beneficiario por ocupar las tierras en el predio de la petrolera.

La toma de Pluspetrol, en la Bajada de Maida, se empezó a germinar el 25 de enero, con unas 200 familias que tomaron tierras. Una de las caras visibles era López, a pesar de que en reiteradas oportunidades lo negó y sólo argumentó que la gente se organizó por necesidad de viviendas.

2000 las familias que ya tomaron terrenos en la ciudad desde el 25 de enero. Preocupa a los gobiernos.

Los elementos hallados en la vivienda de López sólo lo vincularían, por ahora, con la toma de la Bajada de Maida, y no con las demás ramificaciones que se extendieron después del 25 de enero, como las 17 familias de la calle Pedro Genco y la toma gigante de la calle Casimiro Gómez, a la vera de la Autovía Norte, donde están asentadas más de 1200 familias. Precisamente, parte de esas tierras pertenecen a empresas privadas, que hicieron reservas, y también al Foro de la Meseta, específicamente a la Cooperativa Mercantiles, que tenía un proyecto de 700 lotes con una mensura de mayor fracción, según explicó Lorena Troncoso, coordinadora de ese foro.

La Justicia Neuquina, según la información a la que accedió LM Neuquén, más allá de la información oficial que brindó el fiscal Pablo Vignaroli, está dispuesta a investigar todas las aristas que hay detrás de las tomas en la ciudad. No sólo la organización en la toma de terrenos fiscales y privados sino las vinculaciones políticas y el negocio económico detrás de las tierras. “Vamos a ir a fondo, esto se tiene que cortar”, confió una fuente judicial consultada.

Incluso, el ex gobernador Jorge Sobisch salió a respaldar en su momento a los ocupantes y pidió al gobierno municipal que compre las tierras de la sucesión Fava.

“López, desde mi punto de vista, tiene la habilidad de aprovecharse de la necesidad de la gente”, dijo Pablo Vignaroli, integrante del Ministerio Público Fiscal de Neuquén

La situación de esa toma era “inmanejable”, según expresaron desde el Ministerio Público Fiscal, debido a que las tierras no pueden ser urbanizadas por la peligrosidad de las tierras. Por debajo de ella cruzan ductos y nadie dará una factibilidad a la urbanización.

En la de Casimiro la ligó un fiscal “por no desalojar”

En la toma de la calle Casimiro Gómez, donde el Ministerio Público Fiscal está en una mediación con los ocupantes, también se mezcló la política de la ciudad.

Yenny Fonfach, ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno del fallecido intendente Horacio Quiroga y actual consejera de la Cooperativa CALF, se refirió en duros términos al accionar judicial.

“¿Qué le pasa al fiscal Marcelo Jara, se el olvidó el artículo 213 del Código Penal? Hay videos donde una persona está instigando a tomar terrenos y no hace nada, se está incitando a un delito”, dijo la ex funcionaria a este diario.

Fonfach conoce el tema de las usurpaciones debido a que formó parte de una plan de regularización nacional en distintos barrios durante la gestión de Quiroga.

La referencia al fiscal es debido a que Fonfach responsabilizó a Emanuel López, ex dirigente del MTD, como el responsable de armar la toma de Casimiro.

“No sé qué evaluacón de riesgo están haciendo para no desalojar, porque desde que empezó la toma no para de crecer”, añadió.

En ese sentido, diferenció a las personas que tienen “real necesidad de vivienda” y a los actores que organizaron la toma de terrenos.

Fonfach también salió a cruzar a Marcelo Sampablo, presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) tras las declaraciones de apuntar contra la gestión del fallecido Pechi Quroga.

“Es una irresponsabilidad total hablar de una persona que no se puede defender porque no está”, añadió la ex funcionaria.

Así las cosas, el clima en las tomas parece estar cada día más complejo, aunque la Justicia quiere avanzar en desarticular algunas que son más conflictivas.

