La Legislatura convocó a vecinos por el asfalto de la calle Futaleufú

En una segunda etapa del tratamiento del proyecto, la comisión escuchará a los equipos técnicos de ambos municipios. "La calle Futaleufú-Río Colorado materializa el límite entre las ciudades de Neuquén y de Plottier con lo que se transforma en una vía estratégica no solo de acceso a ambas localidades sino también la comunicación entre la autovía Ruta 22 y la ex ruta 22, hoy avenida Mosconi”, explicó el diputado provincial de UNE, Mariano Mansilla, quien fue el encargado de informar sobre el proyecto.

futaleufu calle mansilla.jpg

En ese marco, Mansilla recordó que “desde hace muchos años habitantes de ambas ciudades vienen reclamando obras de mantenimiento, tanto en la parte de tierra como en la que está pavimentada, sin encontrar respuestas que se sostengan en el tiempo”.

Agregó que “esa zona tuvo en los últimos años un crecimiento habitacional muy importante así como de empresas que se instalaron cerca de esta calle por su cercanía a la ruta”.

Cabe destacar que hace unos días, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, manifestó: “La calle le pertenece a Plottier, uno lo respeta y personalmente he acompañado a Plottier en todas las gestiones. Ahora nuestra Municipalidad está dispuesta a hacerla, pero necesita tener la propiedad porque no podemos legalmente hacer una obra en tierras que no sean de la ciudad de Neuquén”.

. “Resolver significa llevar adelante los servicios, agua, cloacas, pluviales y el asfalto. Hemos tomado la decisión que la vamos a hacer, pero necesitamos la propiedad de la tierra porque pertenece a la ciudad de Plottier”, subrayó en diálogo con LU5.

“Queremos resolverlo porque es un ingreso a la ciudad, lo merecemos los neuquinos, los que viven en la ciudad de Plottier, los que ingresan a Balsa las Perlas y quienes ingresan al paseo costero porque es un lugar turístico”, añadió.