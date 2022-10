La lesión crónica que le quita continuidad al Huevo Acuña de cara al Mundial

Al jugador oriundo de Zapala lo viene aquejando una lesión crónica en el aductor de su pierna izquierda, el cual lo saca de actividad cada vez con más frecuencia, pero que se decidió no operar en su momento y seguir de cerca con un tratamiento preventivo, en manos de los mejores especialistas.

image.png

Su último parate del neuquino se generó el 19 de octubre a causa de la misma lesión y el cruce con el equipo de Dinamarca marcó la vuelta a los primeros planos. Es seguido de cerca por el cuerpo médico de AFA y más allá del valor deportivo que su presencia tiene para el cuerpo técnico, su inclusión dependerá de la evolución y la continuidad que alcance de acá a noviembre.

Sin embargo, no es la dolencia que más preocupa al seleccionado. Paulo Dybala en la Roma de Italia sufrió un desgarro, cumple al pie de la letra una rehabilitación con plaquetas. Al margen de los profesionales italianos que lo atienden, médicos de la Argentina se instalaron junto a él para seguirlo a diario.

dybala

Exequiel Palacio, el ex River, la tiene complicada. Más allá de su presencia en la lista preliminar, el físico lo ha sacado de los partidos del Leverkusen alemán y el momento de Enzo Fernández en Benfica no lo tienen entre los imprescindibles. Corre contra el reloj y la cuestión futbolística en un sector sensible del equipo como la mitad de la cancha.

Ángel Di María ya cumplió 15 días de receso por una lesión muscular. Es uno de los nombres fuertes de Argentina para el Mundial y si no existe un nuevo contratiempo, con algunos minutos oficiales que vuelve a sumar con la Juventus, su presencia en la cita no corre ningún riesgo.

Algo parecido a lo que sucede con Leandro Paredes en el mismo club y el "Cuti" Cristian Romero en el Totthenham, cuya complicación no fue reportada por ningún parte médico oficial de la institución inglesa, pero no participó del cruce por la Premier ante Newcastle, se lo preservó para el duelo de Champions de este miércoles, en Londres, ante el Sporting de Lisboa. El marcador central es clave, sólo un impedimento muy grave lo dejaría abajo del avión albiceleste.

image.png

Parecido a Acuña

Quien vive una situación parecida a la de Acuña en la previa es Nicolás González, actual jugador de la Fiorentina. El mediocampista zafó del desgarro, pero viene de un 2022 con poca continuidad a causa de diferentes lesiones.

Ha jugado apenas siete de los últimos 17 partidos, sólo cuatro como titular. Su presente en la Selección está vinculado mucho más a lo que ha podio dar y el técnico lo sabe.

Y en la pelea por el arco, sólo hay dudas en el tercer nombre que será alternativa porque Emiliano Martínez y Franco Armani están seguro. Juan Musso está de regreso tras la fractura del maxilar. Ya jugó un amistoso con el Atalanta y está entrenando con una máscara de protección. Su confirmación está muy condicionada y tiene mucha competencia con Agustín Marchesín y Agustín Rossi.