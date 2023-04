La letal respuesta del Kun Agüero a un famoso periodista: "Cuando yo era pobre vos vivías en un country"

Luego de que el Kun Agüero revelara que está a favor de la dolarización en la Argentina, muchos salieron a elogiarlo, sin embargo, también otros lo criticaron, como fue el caso de Pablo Duggan quien no dudó en mostrar su enojo por los dichos del ex futbolista. Ahora, el Kun salió a responderle.

“Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso", dijo Duggan, cuando habló de los dichos de Agüero .

"Leí algo de eso... no sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es pero su pongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un huevo, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión", empezó el Kun. "Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo", siguió el ex futbolista de la Selección.

"Yo lo único que quiero que sepan los argentinos, nada más, es cuánto realmente cobran en dólares al cambio de pesos", aseguró antes de agregar: "¿Qué hacés con esos dólares? No podés viajar, no te podés comprar nada".

Aguero Doman 2.jpg

"No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo... Ya no va más insultar a la gente. Hay que opinar, charlar y cada uno es libre de decir lo que quiera", aseguró Agüero.

"También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado. Para eso se paga impuestos", expresó el Kun Agüero antes de agregar: "Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué genero en Argentina y pago impuestos para que sepas... No digas boludeces".

"Porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos... No te equivoques. Cuando yo empecé jugando en Independiente, ganaba 2.500 pesos. Y vos seguramente estarías como ahora, viviendo en un barrio privado, porque sé que vivís en un barrio privado y te hacés el la la la, así que mejor no hablemos", cerró enojado.