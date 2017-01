La ligó por colarse

Federico Bal fue protagonista de un escándalo que terminó a las piñas. El hecho ocurrió en un local de comidas rápidas cuando el hijo de Carmen Barbieri se coló mientras otras personas aguardaban su pedido. Justamente, fue entonces cuando un grupo de jóvenes en estado de ebriedad intercambió unas palabras con el mediático y luego le pegaron una trompada desde atrás en la cabeza. A partir de ese incidente se armó una batalla campal que finalizó con uno de los agresores tendido en el piso fuera del negocio.

En la trifulca el campeón del “Bailando 2015” no participó, ya que su custodio lo sacó del lugar para resguardarlo en su camioneta. Federico también estaba en compañía de sus amigos, que participaron de la pelea.

En su cuenta de Twitter, Fede aclaró el hecho: “Aclaro que estoy bien, sólo fue un momento desagradable en un Mc de Carlos Paz, contra unos chicos que estaban pasados de copas”, indicó y agregó: “Hicimos la denuncia correspondiente, y agradezco el buen accionar de la policía cordobesa”.

Protegido: Bal relató que uno de sus custodios se lo “llevó del cuello” al auto para que no reaccionara.

De fierro: “Mis amigos se pelearon con los pibes que me habían agredido”, explicó el actor.

“Me voló una trompada”

Entrevistado por el portal Teleshow, el ex de Barbie Vélez describió cómo sucedió todo: “Estaba repleto de gente. Y unos pibes atrás me dicen: ‘Hey, te estás colando’. ‘No me estoy colando, chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…’. Estaban borrachos algunos, me gritaban, y me vuela una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una batahola terrible”. Luego continuó: “El pibe que quedó en el piso es el que me agredió, y mis amigos se volvieron locos, imaginate, como cualquier pibe normal de mi edad al que le pegan sin hacer nada”.

Bal explicó que él mismo llamó a la Policía. “Denuncié todo lo que pasó. Mostré los golpes, había un médico forense. ¿Si me denunciaron? ¡Lo único que falta! Que me caguen a trompadas y me denuncien a mí”, exclamó el actor.