La lista Azul del MPN presentó todos sus candidatos

En el acto acompañaban el gobernador Omar Gutiérrez, los dirigentes petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, además del ex mandatario provincial Jorge Sapag, entre otros referentes.

"No a la traición, vamos a trabajar por más autonomía e independencia para Neuquén", dijo Omar Gutiérrez durante su discurso.

A su turno, la precandidata a vicegobernadora, Ana Pechen, sostuvo que "hay que tener coraje para presentarse en las internas". Y agregó: "La grieta está fuera del MPN".

"Había muchas mujeres que podrían estar acá, yo las represento en este lugar", sostuvo la precandidata.

"Algunos pasan por Buenos Aires y se marean con esos aires porteños. Hay que recorrer las calles neuquinas. Con todo este equipo, siempre estuvimos. Algunos solo aparecen en las épocas de las elecciones", enfatizó el intendente Gaido, precandidato emepenista en busca de la reelección.

El precandidato a gobernador por la lista Azul, Marcos Koopmann, recalcó que el próximo 13 de noviembre habrá internas para candidatos municipales en 25 localidades. Enfatizó que "estoy orgulloso del Movimiento, no venimos a refundar".

"No quería una compañera de fórmula que me diga que 'está todo bien'", puntualizó Koopmann sobre Ana Pechen. "No vengo a romper nada, sino profundizar, seguir haciendo más", agregó.

